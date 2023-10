Unustamatu vaade: rõngakujuline päikesevarjutus Põhja-Ameerika kohal

By

Hiljutine rõngakujuline päikesevarjutus 14. oktoobril 2023 pakkus Maa taevavaatlejatele hingematva vaatemängu. NASA Maa vaatluskeskus jäädvustas sündmusest kütkestava satelliidipildi, tuues esile Põhja-Ameerikale heidetud varju, kui Kuu kattis osaliselt Päikese.

Rõngakujuline varjutus tekib siis, kui Kuu möödub Päikesest eest, kuid selle kaugus Maast ei lase tal Päikest täielikult varjata. Selle sündmuse ajal on Kuu Maast kõige kaugemal või selle lähedal, mida nimetatakse apogeeks. Selle tulemusel paistab Kuu taevas väiksemana ja jätab Päikese servad nähtavaks, luues silmatorkava punakasoranži rõnga, mida nimetatakse "tulerõngaks".

Rõngakujuline varjutus algas Oregonis umbes kell 9 ja kulges üle Nevada, Utahi, Arizona, Colorado, New Mexico, Texase ja Mehhiko lahe. NASA rõhutab aga, et 13. aprillil 8 on Texasest Maine'i nähtav täielik päikesevarjutus, mis pakub taevavaatlejatele veelgi olulisemat taevanähtust.

Vapustava pildi päikesevarjutusest jäädvustas NASA EPIC (Earth Polychromatic Imaging Camera) pildistaja Deep Space Climate Observatory pardal. Deep Space Climate Observatory on NASA, riikliku ookeani- ja atmosfääriameti (NOAA) ja USA õhujõudude koostöö.

Päikesevarjutuse tunnistajaks olemine on tähelepanuväärne sündmus, mis tuletab meile meelde meie ümber toimuvaid erakordseid taevasündmusi. See satelliidivaade rõngakujulisest päikesevarjutusest Põhja-Ameerika kohal annab pilguheit meie universumi ilust ja suursugususele.

Allikad:

– Pildi krediit: NASA Maa vaatluskeskus