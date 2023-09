Muistsete ajurakkude prekursorite avastamine lihtsatel loomadel

Hispaania ja Saksamaa teadlased tegid põneva avastuse lihtsate loomade, keda nimetatakse placozoaanideks, kohta, mis viitab sellele, et meie ajurakkude ehituskivid võisid pärineda miljardeid aastaid tagasi. Placozoanid, pisikesed liivatera meenutavad olendid, on primitiivsed organismid, mis koosnevad erinevat tüüpi rakkudest ja millel puuduvad organid. Nad elasid umbes 800 miljonit aastat tagasi merede soojades madalates, kus nad toitusid mikroobidest ja vetikatest.

Uurijad, keda juhtis rakubioloog Sebastián Najle Genoomiregulatsiooni Keskusest, leidsid plakoosoaanides spetsiaalseid rakke, millel on märkimisväärne sarnasus keerukamates organismides leiduvate neuronitega. Need rakud, mida nimetatakse peptidergilisteks rakkudeks, vabastavad peptiidsignaale, et koordineerida placozoanide käitumist, nagu neuronid teiste loomade puhul. Kuigi plakoosoaani rakud ei ole täielikult välja arenenud neuronid, on nad oluliseks evolutsiooniliseks sammuks.

Geneetilise analüüsi ja mikroskoopilise sõeluuringu abil tuvastas meeskond 14 erinevat tüüpi peptiidrakku plakoosoanides. Rakud jagavad mõningaid samu geene nagu meie oma neuronid, kuid neil puuduvad teatud spetsiaalsed komponendid, mis on vajalikud elektriliste signaalide vastuvõtmiseks ja genereerimiseks. Selle asemel kasutavad nad keemiliste sõnumite vastuvõtmiseks retseptorvalke, mida nimetatakse GPCR-ideks, mis on levinud erinevates loomarakutüüpides.

Huvitav on see, et need peptiide vabastavad rakud on plakoosloomades väga konserveerunud, kuid puuduvad teistel varajastel loomadel, nagu käsnad ja kamm-želee. See viitab sellele, et peptiide sekreteerivate rakkude areng on varasem teiste neuronilaadsete rakkude arengule. Teadlased tõstatavad ka intrigeerivaid küsimusi neuronite evolutsioonilise päritolu kohta. Kas neuronid arenesid üks kord ja seejärel lahknesid või arenesid nad mitu korda paralleelselt?

Rakkude arenemise ja muutumise mõistmine aja jooksul on elu evolutsiooniloo lahtiharutamiseks ülioluline. Placozoaanid koos teiste ebatraditsiooniliste mudelloomadega, nagu ktenofoorid ja käsnad, omavad põnevaid saladusi, mida teadlased alles hakkavad avastama.

Allikas: Cell