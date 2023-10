Mineraalidel ellujäävad mikroobid võivad anda vihjeid Maa ajaloole

Teadlased on teinud põneva avastuse iidsete mikroorganismide kohta, mida nimetatakse metanogeenideks, mis võiksid heita valgust Maa ajaloole. Metanogeenid on ainulaadsed organismid, mis ei kasuta päikesevalgust energia saamiseks ja on hapniku suhtes tundlikud. Nad saavad energiat oma keskkonnas olevate kivimite ja mineraalide lagundamisel, mille käigus tekib metaani.

Metaani vähenemine ja hapniku suurenemine Maa atmosfääris umbes 2.4 miljardit aastat tagasi on teadlasi juba aastaid hämmingus. Uuringu kaasautor Eric Boyd selgitab, et see langes kokku metanogeensete populatsioonide vähenemisega. Üks teooria viitab sellele, et metanogeenid seisid silmitsi suurenenud konkurentsiga teiste organismide ressursside pärast, põhjustades nende arvukuse vähenemise. Teine teooria väidab, et muutused vulkaanilistes mustrites vähendasid saadaolevat niklit, mis on metanogeenide ellujäämiseks hädavajalik.

Hiljutised uuringud näitasid aga, et niklist sõltuvad metanogeenid võivad ellu jääda palju väiksemate niklikogustega, kui seni arvati. Nendel mikroorganismidel on võime niklit enda sees säilitada ja koguda, võimaldades neil ellu jääda isegi keskkondades, kus niklit napib.

Selle protsessi mõistmiseks kasvatas Boydi töörühm metanogeene erinevates kogustes niklis ja jälgis nende reaktsiooni. Mõõtes toodetud metaani kogust, hindasid nad metanogeenide kasvu ja ellujäämise määra. Spekroskoopilisi tehnikaid kasutades suutsid nad määrata rakkudes talletatud nikli kogust.

Selle uuringu tagajärjed ulatuvad teadusvaldkonnast kaugemale. Boyd usub, et selle biokaevandamise protsessi sügavam mõistmine võib viia väiksema keskkonnamõjuga kaevandustehnoloogiate väljatöötamiseni. Ta toob esile kolm uurimistöö põhiaspekti: avastus, et rakud võivad saada mineraalidest niklit, metanogeenide võime areneda madala nikli kontsentratsiooniga ja nende võime seda edaspidiseks kasutamiseks akumuleerida.

See uurimus ei anna mitte ainult teavet selle kohta, kuidas elu Maal tekkis, vaid pakub ka vihjeid muude eluvormide jaoks elamiskõlbliku keskkonna loomise kohta. Lahendades metanogeeni ellujäämise saladusi, on teadlased sammu võrra lähemal meie planeedi iidse ajaloo mõistmisele.

Allikas: see artikkel põhineb teabel, mis pärineb järgmisest [allikas](URL).