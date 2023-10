Uus geoloogiline avastus Marsil näitab iidse elu potentsiaali

By

Arizona osariigis Tucsonis asuva Planeediteaduse Instituudi teadlased tegid Marsil murrangulise avastuse, millel võib olla sügav mõju meie arusaamale planeedi ajaloost ja iidse mikroobse elu võimalikkusest. Ajakirjas Scientific Reports avaldatud hiljutises väljaandes teatas meeskond iidse mudajärve tuvastamisest piirkonnas, mida tuntakse kui Hydraotes Chaos. See mudajärv, mille moodustasid gaasilaenguga mudakivide stratigraafia heitmed, pärineb peaaegu 4 miljardist aastast ajast, mil Marss oli tõenäoliselt elamiskõlblik.

Selle leiu tähtsus seisneb selles, et mudajärvedel, nagu ka nende analoogidel Maal, on potentsiaal säilitada setetes iidse elu jälgi. Järvepõhja kuhjuvad mudased setted loovad ideaalse keskkonna mikroobide eluga seotud biomolekulide säilimiseks. Hydraotes Chaose setted, mis arvatakse olevat pärit põhjaveekihtidest ja iidsetest üleujutuskanalitest, võivad sisaldada aardelauda tõenditest Marsi mineviku või praeguse elu kohta.

Hydraotes Chaose keeruka maastiku kujundas põhjaveekihtide kohal oleva kuivema pinna kokkuvarisemine, mille tulemuseks oli kaootiline maastik, mida täna näeme. Iidsete üleujutuskanalite olemasolu, mis teadlaste arvates kunagi kandsid vett põhjapoolsete madalikute praeguseks kadunud ookeanist, lisavad selle piirkonna intrigeerimist veelgi. See keeruline geoloogiline ajalugu loob ainulaadse keskkonna Marsi põhjaveekihtide uurimiseks ja potentsiaalsete biomarkerite uurimiseks.

Tulevikku vaadates kaalub NASA Hydraotes Chaos potentsiaalse maandumiskohana tulevastele Marsi-missioonidele, mille eesmärk on otsida tõendeid biosignatuuride, eriti lipiidide kohta. Lipiidide vastupidavus muudab need atraktiivseks uurimisobjektiks, sest nad oleksid võinud Marsil miljardeid aastaid vastu pidada. Iidsest mudajärvest maha jäänud setted on tohutult paljutõotavad ja väärivad tulevaste biosignatuuride tuvastamise missioonide jaoks prioriteetset tähelepanu.

Kuna meie arusaam Marsi geoloogilisest minevikust aina areneb, toovad sellised avastused nagu iidne mudajärv Hydraotes Chaoses meid sammu võrra lähemale Punase planeedi saladuste avamisele ja iidse mikroobide elu võimaluse paljastamisele väljaspool meie planeeti.

FAQ

Mis on mudajärv? Mudajärv on järvetüüp, mida iseloomustab mudasete setete kuhjumine järve põhja. Miks on mudajärved Marsil iidse elu otsimisel olulised? Mudajärvedel, nagu ka nende analoogidel Maal, on potentsiaal säilitada setetes iidse elu jälgi. Muda kogunemine loob ideaalse keskkonna mikroobide eluga seotud biomolekulide säilimiseks. Miks on Hydraotes Chaos Marsil oluline piirkond? Hydraotes Chaos on keeruka maastikuga piirkond Marsil, mille kujundas veekihtide kohal oleva pinna kokkuvarisemine. See sisaldab ka iidseid üleujutuskanaleid, mis kunagi kandsid vett põhjapoolsete madalikute endisest ookeanist. See ainulaadne geoloogiline ajalugu annab akna Marsi minevikku ja iidse Marsi elu potentsiaali. Mis on biosignatuurid? Biosignatuurid on omadused või ained, mis annavad tunnistust minevikust või praegusest elust. Marsi kontekstis võivad biosignatuurid hõlmata biomolekule või muid mikroobide aktiivsuse näitajaid. Mida NASA kaalub seoses Hydraotes Chaosega? NASA kaalub Hydraotes Chaost potentsiaalse maandumiskohana tulevastele Marsi-missioonidele, mille eesmärk on otsida tõendeid biosignatuuride, eriti lipiidide kohta. Lipiidid on väga vastupidavad biomolekulid, mis võisid Marsil vastu pidada miljardeid aastaid.