Teadlased avastavad Aafrikas peaaegu poole miljoni aasta vanuseid puitkonstruktsioone

Hiljuti ajakirjas Nature avaldatud uuring paljastab ligi poole miljoni aasta vanuste puitehitiste avastamise Aafrikast. See leid lükkab oluliselt tagasi struktuurse puidutöötlemise ajaloolised rekordid, kuna varem olid vanimad näited 9,000 aasta vanused platvormid Briti järve serval.

Palgid kaevas Sambias Kalambo joa lähedalt välja rahvusvaheline teadlaste meeskond. Leiti, et need palgid olid sälgulised ja koonilised, mis viitab tahtlikule inimese meisterlikkusele. See on märkimisväärne leid, kuna iidsed puittooted on aja jooksul laguneva orgaanilise materjali tõttu äärmiselt haruldased.

Teadlased usuvad, et Aafrika varajased inimesed kasutasid puitu ambitsioonikamate loomingute jaoks, nagu platvormid või kõnniteed, lisaks tööriistadele, nagu odad ja kaevamispulgad. Nende puitkonstruktsioonide täpne otstarve jääb aga teadmata.

Puidust esemete vanus määrati uute dateeringute abil, mis mõõdavad kvartsiterade lõksu jäänud energiat. Uurijad leidsid, et objektid pärinevad kolmest erinevast vanusest: 487,000 390,000 aastat tagasi, 324,000 XNUMX aastat tagasi ja XNUMX XNUMX aastat tagasi. Need leiud viitavad sellele, et inimesed elasid jõe ääres tuhandete põlvkondade jooksul või pöördusid selle juurde perioodiliselt tagasi.

Nende iidsete puitkonstruktsioonide avastamine annab väärtuslikku teavet meie varajaste esivanemate oskuste ja võimete kohta. Tahtlik viimistletud meisterlikkus, mida demonstreeriti palkide vormimisel kirveste ja kraapimistööriistadega, tõstab esile nende puidutöötlemisoskuste keerukuse.

Säilitades neid esemeid kõrge eraldusvõimega fotode abil, said teadlased uurida ja tõlgendada meie varajaste esivanemate kasutatud meisterdamismeetodeid. See avastus mitte ainult ei laienda meie teadmisi inimkonna ajaloost, vaid rõhutab ka iidsete esemete dokumenteerimise ja säilitamise tähtsust tulevaste uuringute jaoks.

