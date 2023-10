Iidsed teemandid valgustavad Maa mandrite teket ja arengut

By

Teadlased on iidsete ülisügavate teemantide analüüsi kaudu avastanud väärtuslikke teadmisi Maa mandrite kujunemise ja liikumise kohta. Neid teemante, mis tekkisid 650–450 miljonit aastat tagasi superkontinendi Gondwana baasil, kontrollis rahvusvaheline ekspertide meeskond. Leiud valgustavad seda, kuidas superkontinendid nagu Gondwana loodi, stabiliseerusid ja üle planeedi liikusid.

Teemandid, mis tekkisid miljoneid kuni miljardeid aastaid tagasi, pakuvad ainulaadset akent Maa vahevöösse. Neil on võime ellu jääda ja salvestada iidseid mandri loomise ja hävitamise tsükleid, pakkudes pilguheit meie planeedi sügavale toimimisele. Mandrite ränne, mida tuntakse "superkontinentide tsüklina", mängib olulist rolli laamtektoonikas ja Maa maismaa masside kujunemises.

Analüüsides teemantides olevaid mikroskoopilisi silikaadi- ja sulfiidlisandeid, suutsid teadlased määrata need 300–700 kilomeetri sügavusele Gondwana baasi all. See paljastas varem tundmatu geoloogilise protsessi, mille käigus teemante kandvad kivimid muutusid teemantide moodustumise ajal ujuvaks ja lisasid superkontinendi kiilule materjali. Kui Gondwana hakkas umbes 120 miljonit aastat tagasi lagunema, pursasid teemandid koos nende kivimite osadega vägivaldsete vulkaaniliste sündmuste käigus Maa pinnale.

Kohad, kus need vulkaanipursked tänapäeval toimuvad, nagu Brasiilia ja Lääne-Aafrika, kuulusid kunagi Gondwana supermandrisse. See näitab, et teemandid rändasid hajudes koos superkontinendi erinevate fragmentidega. Uuringud viitavad uuele mandri kasvuviisile, kus suhteliselt noor materjal koguneb iidsete mandri fragmentide juurtele, paksendades ja keevitades neid kokku.

Uuringu juhtiv autor dr Karen Smit Witsi geoteaduste koolist rõhutas selle uurimistöö olulisust mandrite evolutsiooni ja liikumise mõistmisel. Ta rõhutas mandrite olulist rolli elu säilitamisel Maal ning rõhutas uurimistöö seost elu arengu ja meie planeedi ainulaadsete omadustega.

See uuring tutvustab murrangulist lähenemisviisi superkontinendi tsükliga seotud süvaplaadi tektooniliste protsesside uurimiseks. Teadlased loodavad seda uurimistööd veelgi edendada, luues Lõuna-Aafrikas Witwatersrandi ülikoolis uue isotoopide labori. See võimaldab tulevikus teemantide lisamise uuringuid läbi viia kohapeal, laiendades meie arusaama sellest, kuidas mandrid on Maad arenenud ja kujundanud.

