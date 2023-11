Lindude varajaste jalajälgede avastamine heidab valgust iidsele rändele

27 lindude jalajälje murranguline avastus Austraalia lõunarannikul on andnud väärtuslikku teavet lindude varase evolutsiooni ja võimalike rändemustrite kohta. Need jäljed pärinevad varajasest kriidiajast, kui Austraalia oli veel Antarktikaga ühenduses, ja need on ühed vanimad ja kõige lõplikumalt tuvastatud linnujäljed lõunapoolkeral, hinnanguliselt 120–128 miljonit aastat vanad.

Erinevalt paljudest selle ajaperioodi linnujälgedest ja fossiilidest, mida leidub valdavalt põhjapoolkeral, eriti Aasias, paljastab see avastus lõunapoolkeral lõunapooluse lähedal miljoneid aastaid tagasi mitmesuguseid linnuliike. See leid seab kahtluse alla varasemad eeldused ja laiendab meie arusaama lindude varasest levikust.

Jäljed, mille laius ulatus 7–14 sentimeetrini (2.75–5.5 tolli), avastati Wonthaggi kihistu Melbourne’i naabruses. See geoloogiline moodustis tähistab Austraalia eraldumist Antarktikast umbes 100 miljonit aastat tagasi. Sel ajal koosnes polaarkeskkond põimitud jõgedega lõheorgust, mis koges polaartalvedel külmakraade ja kuudepikkust pimedust.

Nende lindude jälgede olemasolu mitmel stratigraafilisel tasandil viitab erinevate linnuliikide korduvale ilmumisele, mis võib viidata hooajalisele kujunemisele polaarsuvedel. On tõenäoline, et need jäljed jäeti rändeteele, kuna linnud seda piirkonda läbisid.

Lindude luude õrn olemus ja lindude endi kerge olemus muudavad nende säilimise fossiilsetes dokumentides uskumatult haruldaseks. Seetõttu annab nende jälgede avastamine erakordse võimaluse uurida ja rohkem teada saada mineviku linnustikust.

See tähelepanuväärne leid järgnes eelmisele 2013. aasta avastusele, kus Austraalia Eumeralla kihistu juurest leiti kaks 105 miljoni aasta vanust linnujälge, mis tugevdas Austraalia positsiooni lindude varajaste fossiilsete tõendite olulise allikana.

Kuigi COVID-19 pandeemia tingis jalajälgede analüüsi viivitamise, ühendas juhtiv autor Anthony Martin jõud teiste paleontoloogia ja geoloogia ekspertidega, et jälgi hoolikalt uurida ja tõlgendada.

Tänu teedrajavatele teadlastele, nagu Martin ja tema kolleegid, jätkame oluliste vihjete avastamist iidse maailma kohta ning omandame sügavama arusaama linnuliikide varasest arengust ja käitumisest. See avastus lisab meie käimasolevale lindude evolutsiooniloole veel ühe peatüki.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

1. Kui vanad on Lõuna-Austraaliast avastatud lindude jalajäljed?

Austraalia lõunarannikult leitud lindude jalajäljed pärinevad varajasest kriidiajast, mille vanus on hinnanguliselt 120–128 miljonit aastat.

2. Miks on see avastus oluline?

See avastus on märkimisväärne, kuna see annab väärtuslikku teavet lindude varase evolutsiooni ja rändekäitumise kohta. See seab kahtluse alla varasemad eeldused lindude leviku kohta varajase kriidiajastu ajal ja laiendab meie arusaama linnuliikidest lõunapoolkeral.

3. Kust avastati jalajäljed?

Jäljed leiti Austraaliast Melbourne'ist lõuna pool asuvast Wonthaggi kihistust. See geoloogiline moodustis tähistab Austraalia eraldumist Antarktikast umbes 100 miljonit aastat tagasi.

4. Mida paljastavad jalajäljed rändekäitumise kohta?

Nende jalajälgede olemasolu mitmel stratigraafilisel tasandil viitab lindude korduvale ilmumisele, mis võib viidata hooajalisele kujunemisele polaarsuvedel. See viitab sellele, et linnud võisid seda piirkonda rändeteena kasutada.

5. Miks on lindude fossiilid haruldased?

Lindude fossiilid on haruldased lindude luude õrna olemuse ja lindude endi kerge struktuuri tõttu. Nende jäänuste säilitamine fossiilsetes dokumentides on haruldane, mistõttu on nende jalajälgede avastamine teadusuuringute jaoks eriti väärtuslik.