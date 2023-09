Uued fossiilid paljastavad ülevaate tsüanobakterite maa koloniseerimisest

Šotimaal avastatud fossiilide üksikasjalikud 3D-rekonstruktsioonid heidavad valgust sellele, kuidas mikroobide elu mõjutas varajasi maapealseid ökosüsteeme. Fossiilid kuuluvad tsüanobakterite liiki nimega Langiella scourfieldii, mis õitses varajaste maismaataimede seas enam kui 400 miljoni aasta eest varadevoni perioodil. Ajakirjas iScience avaldatud uuringu kohaselt on need fossiilid vanim teadaolev näide tsüanobakterite perekonnast Hapalosiphonaceae, mis on koloniseerinud maad.

Tsüanobakterid, iidsete mikroorganismide rühm, mängisid Maa elu kujundamisel otsustavat rolli. Need on merekivimites hästi dokumenteeritud, kuid nende maa koloniseerimise mõistmine on endiselt uurimise teema. Tsüanobaktereid leidub erinevates keskkondades, sealhulgas ookeanides, magevees, niiskes pinnases ja isegi Antarktika kivimites. Nad osalevad sarnaselt taimedega fotosünteesiga ja on tuntud oma ulatuslike õitsengute poolest, mis muudavad veepinnad sinakasroheliseks.

Varadevoni ajastul täitsid sinivetikad samu ökoloogilisi funktsioone nagu tänapäeval. Need olid olulised fotosünteesi jaoks ja olid toiduallikaks teistele organismidele. Need mikroorganismid pärinesid tõenäoliselt mageveekeskkonnast ja asusid oma ajaloo alguses maad koloniseerima, konkureerides potentsiaalselt varajaste taimedega ruumi pärast.

Langiella scourfieldii fossiilide avastamise võimaldasid kaasaegsed 3D-mikroskoobid. Kinnitati, et need fossiilid koos 1959. aastal leitutega kuuluvad samasse liiki. "Tõelise hargnemise" olemasolu nendes fossiilides, mis on tsüanobakterite iseloomulik kasvumuster, kinnitas nende esinemist varadevoni ökosüsteemis.

Varadevoni maastik Aberdeenshire'is, kust fossiilid leiti, oleks praegusest oluliselt erinev. Šotimaa asus ekvaatori lähedal ja seal valitses troopiline kuni subtroopiline kliima. Rhynie Chert, fossiilide leiukoht, koosnes liivasest tasandikust madalatest mageveest kuni riimveeni. Vulkaaniline tegevus ja kuumaveeallikad muutsid piirkonna sarnaseks tänapäevase Yellowstone'i rahvuspargiga. Bioloogiline mitmekesisus keskendus sel perioodil peamiselt niiskete kivimite ümber veebasseinide lähedal, mis olid kaetud bakteritest, vetikatest ja seentest koosnevate mikroobsete mattidega.

See uurimus laiendab meie arusaama sellest, kuidas sinivetikad koloniseerisid maad, ja heidab valgust mikroobide elu ja varajaste maismaaökosüsteemide vastastikmõjudele.

Allikad:

– iScience: [link]

– Loodusloomuuseum: [link]