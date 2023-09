Uus meetod muudab plastmassid ümber väärtuslikeks pindaktiivseteks aineteks, mida kasutatakse seebis ja pesuvahendites

By

Virginia Techi teadlased on välja töötanud murrangulise meetodi plasti ümbertöötlemiseks väärtuslikeks kemikaalideks, mida nimetatakse pindaktiivseteks aineteks, mida kasutatakse seebi, pesuvahendite ja muu tootmisel. See meetod võib pakkuda tulusat ja keskkonnasõbralikku alternatiivi traditsioonilisele plasti ringlussevõtule.

Selle avastuse võti seisneb polüetüleenplastide ja rasvhapete molekulaarses sarnasuses, mis on seebi keemiline eelkäija. Mõlemad materjalid koosnevad pikkadest süsinikuahelatest, kuid rasvhapetel on ahela lõpus täiendav aatomirühm. Sellele sarnasusele tuginedes püstitasid teadlased hüpoteesi, et polüetüleeni peaks olema võimalik muuta rasvhapeteks ja lõpuks seepi toota.

Pikkade polüetüleenahelate tõhusaks jaotamiseks lühemateks ahelateks töötas uurimisrühm välja ainulaadse temperatuurigradiendi termolüüsiprotsessi. See protsess hõlmas plasti kuumutamist spetsiaalselt ehitatud reaktoris kõrgel temperatuuril ja seejärel selle kiiret jahutamist. Pärast termolüüsi said teadlased "lühikese ahelaga polüetüleeni", mida tuntakse ka vahadena.

Järgmine samm oli vahade seebiks muutmiseks veel mõned olulised sammud, sealhulgas seebistamine. Arvutuslikule modelleerimisele ja majandusanalüüsile spetsialiseerunud ekspertide abiga viimistles uurimisrühm ringlussevõtu protsessi. Lõpptulemuseks sai maailma esimene plastikust valmistatud seep.

Eelkõige saab seda taaskasutusmeetodit rakendada nii polüetüleeni kui ka teise tavaliselt kasutatava plasti, polüpropüleeni puhul. Neid plastikuid leidub erinevates igapäevastes tarbekaupades, nagu pakendid, toidunõud ja kangad. Selle ümbertöötlemistehnika suur eelis on see, et sellega saab samaaegselt töödelda nii polüetüleeni kui ka polüpropüleeni, välistades vajaduse nende plastide eraldi sorteerimiseks.

Lisaks on meetodil lihtsad nõuded: plastik ja kuumus. Kuigi vahade rasvhapeteks ja seebiks muutmiseks on vaja täiendavaid koostisosi, on plasti esialgne muundumine lihtne. See muudab selle taaskasutusmeetodi hõlpsasti kohandatavaks ja potentsiaalselt skaleeritavaks tööstuslike rakenduste jaoks.

Uuring avaldati ajakirjas Science ja see näitab uut teed plasti ümbertöötlemiseks, ilma et oleks vaja keerulisi protseduure või uudseid katalüsaatoreid. Sellel uuenduslikul lähenemisel on potentsiaal inspireerida tulevasi taaskasutusprotseduuride loomingulisi kujundusi.