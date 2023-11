Uued avastused paljastavad Kagu-Aasia džunglitesse põimitud kadunud mandrid

Märkimisväärse teadusliku läbimurde käigus leidsid Utrechti ülikooli teadlased lõpuks Ameerika Ühendriikide suuruse kontinendi jäänused, mis arvatavasti on kadunud viimase 155 miljoni aasta jooksul. See avastus tõstatab intrigeerivaid küsimusi meie arusaamise kohta Maa geoloogilisest ajaloost ja võimalusest, et avastamist ootavad veel kadunud mandrid.

Previously, experts were unsure whether this missing piece of land, named Argoland, had sunk beneath the ocean floor, merged with a larger landmass, or simply gone unnoticed floating in an unseen location. However, after an extensive seven-year search, Dutch researchers have successfully traced segments of Argoland in the dense jungles of Southeast Asia.

Dr. Eldert L. Advokaadi juhitud murranguline uuring näitab, kuidas mandrid, kui ookeanid on suletud, sobivad kokku C-kujulises konfiguratsioonis, mida tuntakse Pangaea nime all. Selle geoloogilise sündmuse lavaks oli Tethyse ookean, kuhu Argoland hilisjuura ajal kadus. Kui enamik maid muudab aja jooksul kuju mandrite triivi tõttu, siis Argolandi kadumine oli ainulaadne.

Unlike the continent Zealandia, which eventually sunk after breaking away from Australia 80 million years ago, Argoland’s fate was likely linked to subduction. Subduction occurs when one tectonic plate slips beneath another, recycling the edge of the plate into the Earth’s mantle. This phenomenon presented challenges in locating Argoland as the typical signs of subduction, such as offscraping and the formation of mountains, were not apparent.

Asja veelgi keerulisemaks muutmiseks avastati varem Myanmarist ja Indoneesiast killud, mis arvatakse olevat pärit Argolandist. Need proovid osutusid aga palju vanemateks kui Austraaliast eraldatud proovid, mis viitab täiendava tundmatu puuduva maismaa olemasolule. Ühe USA-suuruse kontinendi kadumise tagajärjed tõstatab küsimuse, kui paljudel teistel mandritel on sarnane saatus.

Dr Advokaat ja dr Douwe JJ van Hinsbergen avastasid oma uurimistööga Argolandi teekonna. Algselt killustub see mikromandriteks, moodustades väiksemaid ookeanibasseine, mida iseloomustab õhem, kuid tihedam ookeanikoor. Need killud eraldusid ja triivisid lõpuks, enne kui need Kagu-Aasia lopsakatesse džunglitesse kinnisid.

See murranguline avastus heidab valgust Maa dünaamilisele geoloogilisele minevikule ja laiendab meie arusaama Pangeast. Uuring ei uuri mitte ainult seda, kuidas mandrid lagunevad ja arenevad, vaid annab ka ülevaate mandrite kasvust. Kui avastame kadunud kontinentide saladusi, võivad need teadmised avada hulgaliselt avastusi sellistes valdkondades nagu bioloogiline mitmekesisus ja kliima.

Kuna Argolandist leiti viimane puuduv pusletükk, tahavad teadlased nüüd innukalt uurida teiste kadunud kontinentide võimalust. Eelkõige Vaikne ookean pakub intrigeerivat võimalust edasiseks uurimiseks, kuna Alaska ja Briti Columbia mägivööndites võivad peituda potentsiaalsed puuduvad territooriumid.

FAQ

Mis on subduktsioon?

Subduction is a geological process where one tectonic plate slides beneath another, leading to the recycling of the edge of the plate into the Earth’s mantle.

What is continental drift?

Mandrite triiv viitab Maa mandrite liikumisele ja nihkumisele aja jooksul tektooniliste plaatide liikumise tõttu.

What is Pangea?

Pangea is the supercontinent that existed approximately 335-175 million years ago, comprising all current continents merged together.

Mis on Zelandia?

Seelandia on vee all asuv kontinent, mis eraldus Austraaliast miljoneid aastaid tagasi ja asub enamasti Vaikse ookeani lõunaosa all.