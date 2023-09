Ajaloolised kliimamuutused mängisid rolli inimeste varases ristumises

By

Ajakirjas Science avaldatud uus uuring näitab, et atmosfääri CO2 taseme kõikumised ning sellest tulenevad muutused kliimas ja taimestikus olid olulised tegurid, mis mõjutasid seda, millal ja kus varajased inimliigid ristusid. Kaasaegsetel inimestel on väike protsent DNA-d, mis on päritud teistelt hominiiniliikidelt, nagu neandertallased ja denisovanlased.

Uuringus, mille viis läbi Lõuna-Korea ja Itaalia kliimaekspertide ja paleobioloogide rahvusvaheline meeskond, kasutati paleoantropoloogilisi tõendeid, geneetilisi andmeid ja superarvuti simulatsioone varasemate kliimatingimuste kohta, et mõista erinevate liikide ristumise mustreid. Nad leidsid, et neandertallastel ja denisovalastel olid erinevad keskkonnaeelistused. Denisovanid olid paremini kohanenud külma keskkonnaga, nagu boreaalsed metsad ja tundravööndid, samas kui neandertallased eelistasid parasvöötme metsi ja rohumaid.

Teadlased kasutasid arvutisimulatsioone, et analüüsida nende erinevate elupaikade geograafilist kattumist soojadel interglatsiaalsetel perioodidel. Nad leidsid, et nendel kattuvusperioodidel oli rohkem võimalusi liikide kohtumisteks ja vastastikmõjudeks, mis suurendas ristumise tõenäosust. Simulatsioonid olid kooskõlas ka teadaolevate ristumise episoodidega, mis toimusid umbes 78,000 120,000 ja XNUMX XNUMX aastat tagasi.

Et paremini mõista ristumise klimaatilisi tegureid, uurisid teadlased, kuidas taimkatte mustrid Euraasias viimase 400,000 2 aasta jooksul muutusid. Nad avastasid, et kõrgenenud atmosfääri COXNUMX tase ja kerged interglatsiaalsed tingimused põhjustasid parasvöötme metsade laienemise lääne suunas Kesk-Euraasiasse, luues neandertallaste levikukoridorid Denisova aladele.

Üks väljakutsetest, millega teadlased silmitsi seisid, oli Denisova elanike eelistatud kliimatingimuste hindamine, kuna kättesaadavad andmed on piiratud. Siiski töötasid nad välja uued statistilised vahendid, et võtta arvesse teadaolevaid esivanemate suhteid inimliikide vahel, võimaldades neil hinnata potentsiaalseid Denisovani elupaiku. Üllataval kombel näitas analüüs, et Põhja-Euroopa oleks võinud lisaks Venemaale ja Hiinale olla ka denisovalastele sobiv keskkond.

See uuring annab väärtuslikku teavet kliimamuutuste, elupaikade muutuste ja inimeste geneetilise mitmekesistamise vahelise seose kohta. Mõistes neid ajaloolisi mustreid, saavad teadlased täiendavalt uurida ristumise geneetilisi jälgi erinevates populatsioonides ja paremini mõista meie jagatud esivanemaid.

Viide:

Jiaoyang Ruan, Axel Timmermann, Pasquale Raia, Kyung-Sook Yun, Elke Zeller, Alessandro Mondanaro, Mirko Di Febbraro, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione ja Marina Melchionna, Danielle Lemmon, Silvia Castiglione ja Marina Melchionna, „Kliima nihutab Euraasias korraldatud hominiinide ristumise sündmusi kogu Euraasias”, 10. 2023. .

DOI: 10.1126/science.add4459