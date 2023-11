Robotkeemik: hapniku tootmise vabastamine Marsi mustusest

By

Kuna robotite ja tehisintellekti võimalused jätkavad inimuuringute piiride uuesti määratlemist, on läbimurre hapniku tootmises toonud meid sammu võrra lähemale elu säilitamisele teistel planeetidel. Hiina teaduse ja tehnoloogia ülikooli teadlaste meeskond on välja töötanud kunstlikult intelligentse robotkeemiku, mis on võimeline eraldama Marsi materjalidest hapnikku.

Kuigi idee kasutada kosmosemissioonidel kohalikke ressursse on viimastel aastatel hoo sisse saanud, vähendaks võimalus kohapeal toota elutähtsaid ressursse, näiteks hapnikku, oluliselt vähendada tulevaste missioonide logistilisi väljakutseid. Roboti käega suurt kasti meenutav robot oli varustatud Marsi meteoriitide ja Marsi pinda imiteerivate kompositsioonidega. Tehisintellektiga töötav keemik kasutas Marsi maagi lõhustamiseks ja selle koostise analüüsimiseks hapet ja leelist minimaalse inimestevahelise suhtlusega.

Nagu meisterkokk, kes töötab piiratud koostisainetega, otsis robotkeemik seejärel hämmastavalt 3.7 miljonit võimalikku kombinatsiooni, et leida hapniku eraldumise reaktsiooni jaoks optimaalne katalüsaator. See katalüsaator vabastaks veest hapniku, mis on inimese ellujäämise jaoks ülioluline element. Kogu protsessi, alates Marsi materjali ettevalmistamisest kuni optimaalse valemi testimise ja sünteesimiseni, viis robotkeemik iseseisvalt lõpule.

Ajakirjas Nature Synthesis avaldatud uuringus hindas töörühm, et üks ruutmeeter Marsi mustust võib nende robotkeemiku abil toota umbes 60 grammi hapnikku tunnis. See uus arendus täiendab NASA Marsi hapniku in-situ ressursside kasutamise katset (MOXIE), mis on edukalt tootnud hapnikku Marsi õhust Perseverance kulguri pardal.

Selle läbimurde tagajärjed ulatuvad kaugemale hapniku tootmisest. Robotkeemikute süsteemil on potentsiaal avada erinevate katalüsaatorite ja ühendite loomine, kasutades kohalikke ressursse. Selle võime leida keemiline tee mis tahes sihtühendi poole ei paku mitte ainult lahendusi inimeste elu säilitamiseks Marsil, vaid nihutab keemilise sünteesi piire kaugetes ja piiratud ressurssidega keskkondades.

Kuigi kontseptsioon kunstlikult intelligentsetest robotkeemikutest, kes avavad maaväliste ressursside saladusi, toob meid lähemale mitme planeedi liigiks saamisele, ei saa me ignoreerida ulmekirjanduses sisalduvaid hoiatavaid jutte. Sellele põnevale teekonnale asudes peame jääma valvsaks ja tagama, et meie robotikaaslased säilitaksid oma rolli abistavate abilistena, mitte ei pöörduks meie vastu.

Korduma kippuvad küsimused

Miks on Marsil hapniku tootmise võime oluline?

Hapniku tootmine Marsil kaotaks vajaduse seda Maalt transportida, vähendades seeläbi inimeste planeedile tehtavate missioonide kulusid ja logistilisi väljakutseid. See oleks ka oluline ressurss inimeste Marsil viibimise säilitamiseks, võimaldades hingavat õhku ja toimides potentsiaalselt rakettide raketikütusena.

Kuidas eraldab robotkeemik Marsi mustusest hapnikku?

Robotkeemik analüüsib Marsi maaki, et teha kindlaks selle koostis, ja otsib seejärel katalüsaatorit, mis võib vallandada veest hapniku eraldumise reaktsiooni. Marsi mustust lagundades ja kohalikke ressursse kasutades toodab robot autonoomselt hapnikku.

Millised on robotkeemiku võimete tagajärjed?

Robotkeemiku oskus leida kohalikke ressursse kasutades keemiateid ja luua erinevaid ühendeid avab lisaks hapniku tootmisele võimalusi keemiliseks sünteesiks kaugetes ja ressurssidega piiratud keskkondades. See võib muuta viisi, kuidas me läheneme ressursside kasutamisele kosmoseuuringutes.

Milliseid muid katseid tehakse Marsil hapniku tootmiseks?

Robotkeemiku saavutust täiendab NASA Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), mis on juba edukalt tootnud Marsi õhust hapnikku. Need hapniku tootmise tööriistade edusammud aitavad meil mõista Marsi ressursside kasutamist ja sillutavad teed tulevastele inimmissioonidele Punasele planeedile.