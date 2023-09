Miks antakse mitokondriaalne DNA emadelt edasi

Hiljuti ajakirjas Nature Genetics avaldatud uurimus selgitas põhjust, miks mitokondriaalne DNA (mtDNA) pärandub peamiselt emadelt nende järglastele. Mitokondrid, mida tuntakse rakkude jõujaamadena, toodavad raku funktsioonideks vajalikku energiat. See organell on täielikult valmistatud ema DNA-s leiduva geneetilise retsepti alusel, samas kui isa mtDNA-l ei ole mingit rolli.

Inimese spermarakkudega läbiviidud uuringud ei leidnud enne viljastamist puutumata mtDNA-d, mis näitab, et meeste mtDNA mitokondrites puudub. Uuringu autorid jõudsid järeldusele, et inimese spermatosoidides puudub mtDNA ja mitokondri genoom pärineb enamasti imetajatel emalt.

Selle nähtuse üks võimalik seletus on mitokondriaalse genoomi suurem mutatsioonimäär võrreldes tuumagenoomiga. Rakkude jagunemise ajal jaotuvad mitokondrid juhuslikult tütarrakkude vahel, mis võib viia selleni, et mõned rakud saavad ebapiisavaid mitokondreid. See võib põhjustada mtDNA mutatsioonide suurenemist ja lõhenemist. Spermarakkude eluiga on piiratud ja nad peavad kulutama palju energiat, et jõuda viljastamiseks munarakku. MtDNA olemasolu spermarakkudes võib nende kiire energiatarbimise tõttu koguda mutatsioone.

Seevastu munarakud ei tugine energia saamiseks omaenda mitokondritele. Nad saavad energiat naaberrakkudest, mis võimaldab neil säilitada tervet mtDNA-d, et seda tulevastele põlvedele edasi anda. See selgitab, miks mtDNA emapoolne pärand on levinud.

Kuigi see uuring annab ülevaate mtDNA emapoolsest pärandist, ei selgita see harvadel juhtudel, kui mtDNA ülekanne näib pärinevat mõlemalt vanemalt. Need leiud võivad aga aidata mõista viljakushäireid, mis võivad edasi kanduda munarakkude või sperma kaudu. Lisaks on hiljutised edusammud mitokondriaalses asendusravis võimaldanud kolme erineva inimese DNA-ga laste sündi, rõhutades sihtmutatsioonide ja geneetiliste haiguste potentsiaali. Vaatamata mtDNA olulisele rollile elus, on selle päritolu ja funktsioonide kohta veel palju õppida.

Allikad: Nature Genetics