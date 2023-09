AlphaMissense: uudne tehisintellekti mudel missense-variantide ennustamiseks

Teadlased on välja töötanud murrangulise AI mudeli nimega AlphaMissense, mis ennustab ja iseloomustab täpselt inimese proteoomi hõlmavate missense variantide patogeensust ühe aminohappe asendustasemel. See mudel on ülitäpse valgu struktureerimise mudeli AlphaFold (AF) kohandamine koos täiendavate arhitektuuriliste muudatustega.

Missense variandid on geneetilised muutused, mis mõjutavad valke, muutes aminohappejärjestust. Kuigi ainult väike osa neist variantidest on klassifitseeritud patogeenseteks või healoomulisteks, on nende funktsioonide täpne ennustamine haiguste mõistmiseks ja sihipäraste ravimeetodite väljatöötamiseks ülioluline. Olemasolevatel ennustusmudelitel on aga piirangud, mis takistavad nende tõhusust nende variantide olulisuse täpsel määramisel.

AlphaMissense saab neist väljakutsetest üle, lisades AlphaFoldi võime mõista mitut järjestuse joondust (MSA) ja õppida seotud järjestustest evolutsioonilisi piiranguid. Mudelit on koolitatud nõrkade siltidega, nagu healoomulised variandid ja hüpoteetilised patogeensed variandid, et leevendada inimeste kureerimise eelarvamusi. See ületab olemasolevaid kliinilistes andmebaasides koolitatud mudeleid ja näitab märkimisväärset paranemist patogeensuse ennustamisel konkreetsete haigustega seotud geenides.

AlphaMissense'i üks tähelepanuväärseid omadusi on selle võime tabada erinevusi üksikute variantide mõjus evolutsiooniliselt piiratud domeenides. Mudel võtab arvesse ka valkude struktuuri ja aminohapete jaotust, muutes ennustused kooskõlas teadaolevate bioloogiliste põhimõtetega.

AlphaMissense'i täpsuse kinnitamiseks viisid teadlased läbi ClinVari andmebaasi missense variantide ulatusliku testimise. Mudel saavutas suure ala vastuvõtja operaatori kõvera (auROC) all ja näitas teiste mudelitega võrreldes paremat jõudlust.

AlphaMissense'i väljalaskmine pakub teadlaskonnale hindamatuid ressursse, sealhulgas missense variantide ennustusi, geenitaseme patogeensuse prognoose ja ennustusi kõigi võimalike missense variantide ja aminohapete asenduste kohta. Need ressursid hõlbustavad missense-variantide funktsionaalse tähtsuse edasist uurimist ja aitavad kaasa geneetiliste uuringute edusammudele.

Üldiselt kujutab AlphaMissense endast olulist läbimurret missense-variantide mõju ennustamisel ja võib parandada meie arusaamist geneetilistest haigustest ning parandada kliinilist diagnostikat ja ravimeetodeid.

