Falcon 9 rakett: mängumuutja kosmoseuuringutes

By

SpaceX-i välja töötatud rakett Falcon 9 on muutnud kosmoseuuringutes pöörde, olles esimene orbitaalklassi rakett, mis on võimeline uuesti lendama. See kaheastmeline korduvkasutatav rakett suudab oma muljetavaldavate võimalustega transportida nii astronaute kui ka lasti Maa orbiidile ja kaugemale.

70 meetri pikkune ja 3.7 meetrise läbimõõduga Falcon 9 on võimas masin. See on võimeline toimetama Marsile 4020 kg kasuliku koorma, muutes selle tulevaste planeetidevaheliste missioonide jaoks oluliseks tööriistaks. Lisaks suudab rakett transportida 22,800 8300 kg kaaluvat kasulikku lasti Maa alumisele orbiidile (LEO) ja XNUMX kg kaaluvaid koormaid Geostatsionaarsele Orbiidile (GTO).

Falcon 9 raketi jõuallikaks on Merlini mootorid, mis kasutavad raketikütusena raketiklassi petrooleumi (RP-1) ja vedelat hapnikku. Need mootorid vastutavad merepinnal üle 1.7 miljoni naela tõukejõu tekitamise eest, mis võimaldab raketil saavutada uskumatuid kiirusi ja saavutada oma missioonieesmärgid.

Falcon 9 raketi esimene aste, mida nimetatakse tabavalt esimeseks astmeks, on varustatud üheksa Merlini mootoriga. Propellente, RP-1 ja vedelat hapnikku, hoitakse alumiinium-liitiumisulamist mahutites. Selle raketi üks mängu muutvaid omadusi on selle korduvkasutatavus, mis vähendab oluliselt kosmoseuuringute kulusid. Selle korduvkasutatavuse võimaldavad esimese etapi maandumisjalad, mis on valmistatud süsinikkiust ja alumiiniumist kärgstruktuuriga materjalidest.

Falcon 9 raketi teine ​​etapp vastutab kasulike koormate, sealhulgas astronautide ohutu kohaletoimetamise eest. Selle toiteallikaks on üks Merlini vaakummootor. Pärast esimese etapi eraldumist võtab teine ​​etapp üle ja seda saab mitu korda taaskäivitada, et paigutada mitu kasulikku koormust erinevatele orbiitidele. See paindlikkus ja kohanemisvõime teevad Falcon 9-st mitmekülgse ja tõhusa raketi.

Falcon 9 edu on ilmnenud selle 256 käivitamise kaudu, mis näitab selle töökindlust ja tõhusust. Tänu oma võimele Marsile jõuda, LEO-le ja GTO-le kasulikku lasti toimetada ning korduvkasutatavusega Falcon 9 on kosmoseuuringute vallas mängu muutja.

Allikad:

– “Falcon 9” – SpaceX

– „SpaceX käivitas edukalt mitme kliendi jaoks kasulikku lasti kandva Falcon 9 raketi” – SpaceX