Krüovulkaaniline komeet suundub Maa poole: 12P / Pons-Brooks

Massiivne krüovulkaaniline komeet, mida tuntakse nime all 12P/Pons-Brooks, liigub praegu Maa poole. See Mount Everestist kolm korda suurem komeet purskas hiljuti, 5. oktoobril, tähistades oma teist plahvatust viimase nelja kuu jooksul.

Selle komeedi teeb ainulaadseks selle koostis. Dailymaili andmetel koosneb 12P/Pons-Brooks jääst, tolmust ja gaasidest, mis tekitavad kihisevas joogipudelis karboniseerumisega sarnase nähtuse. Komeedi tahke tuuma läbimõõt on hinnanguliselt 18.6 miili (30 km) ja päikese käes kuumutamisel tekib sees rõhk, kuni toimub plahvatus, mis vabastab tuuma kestas olevate murdude kaudu külmunud prahti.

Viimase plahvatuse ajal märkasid vaatlejad, et kooma, tuuma ümbritseval gaasipilvel, näis olevat "sarved". Selle sarvetaolise kuju täpne põhjus on siiani teadmata, kuid eksperdid usuvad, et see võib olla tingitud krüovulkaanilise ventilatsiooniava omapärasest kujust ja mingist ummistusest, mis põhjustab materjali ainulaadse voolumustri järgi väljutamise. Mõned on isegi võrrelnud komeedi välimust Star Warsi kosmoseaparaadiga Millennium Falcon.

Vaatamata oma kohutavale trajektoorile ja kujule pole 12P/Pons-Brooksi otsest "sügava löögi" ohtu. Komeet on palja silmaga nähtav alles siis, kui see möödub Maa lähedalt aastal 2024 ja meie lähedusse naaseb alles aastal 2095. Kui aga komeet jätkab plahvatamist, võib see lähiaastatel rohkem tähelepanu äratada.

12P/Pons-Brooks on üks 20-st teadaolevast aktiivsete jäävulkaanidega komeedist ja selle tuvastas esmakordselt Jean-Louis Pons 1812. aasta juulis.

