Peegelpildid: teadlased jälgivad laboris Alice'i sõrmuseid

USA ja Soome teadlased on Alice sõrmuseid esimest korda laboris vaatlenud. Alice'i rõngad on rõngakujulised keerised, mis pööravad ümber kõigi neid läbivate monopoolide laenguid, mis on inspireeritud Lewis Carrolli romaanis "Läbi vaateklaasi" leiduvast peeglitaolisest portaalist. Katses kasutati ülikülma aatomeid ja see võib anda ülevaate osakeste füüsika ja kosmoloogia põhiprotsessidest.

Meeskonna avastus ühendas kaks uurimissuunda, mis tekkisid umbes 35 aastat tagasi. Üks uurimissuund hõlmab kosmilisi stringe, mis on hüpoteetilised 1D-defektid aegruumis. Nendel stringidel võib olla kosmoloogiale sügav mõju, kuna need võivad muuta aine antiaineks. Kui kosmilised stringid on olemas, nimetatakse neid Alice'i keelteks.

Teine uurimissuund keskendub monopoolidele, mis on ruumis ainsad laengupunktid. Monopoolid ja stringid võivad kanda konserveeritud topoloogilisi laenguid, mis võivad olla magnet-, elektri- või kvarkvärvi laengud. 1980. aastatel mõistsid teadlased, et monopoolid võivad lähedalt vaadeldes deformeeruda silmusetaoliseks struktuuriks, mida nimetatakse Alice rõngaks.

Alice sõrmuse üks intrigeeriv omadus on see, et kui selle keskosa läbib mõni muu monopool, muutub monopool antiosakeseks. See näitab peegeldatud universumit, kus antiaine domineerib aine üle.

2015. aastal toimus läbimurre, kui teadlased lõid Bose-Einsteini kondensaadis monopoli, rubiidiumiaatomitest koosneva gaasi, mis jahtus absoluutse nulli lähedale. Viimases uuringus kombineeriti eksperimentaalsed tehnikad simulatsioonimeetoditega, et jälgida monopoolide ajalist arengut kondensaadis. Teadlased leidsid, et monopoolid lagunevad Alice'i rõngasteks ja monopoolide arenedes suutsid nad vahetult jälgida Alice'i rõngaste mitmeid tunnuseid.

Need leiud mõjutavad meie arusaamist kvantvedelikest, mis viitab sellele, et struktuurid, mis muudavad aine antiaineks, võivad teatud tingimustes spontaanselt tekkida. Teadlased loodavad, et nende eksperiment võib pakkuda väärtuslikku platvormi universumi põhiprotsesside uurimiseks.

Allikas: Nature Communications

Mõisted:

– Alice'i rõngad: rõngakujulised keerised, mis pööravad neid läbivate monopoolide laenguid, inspireeritud peeglitaolisest portaalist filmis "Läbi vaateklaasi"

– Monopoolid: ainsuslikud laengupunktid ruumis

– Kosmilised stringid: hüpoteetilised 1D-defektid aegruumis, millel võib olla sügav mõju kosmoloogiale

