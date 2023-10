Magnetvetikarobotid: jätkusuutlik lahendus plastireostusele

Plastireostusest on saanud pakiline keskkonnaprobleem, kuna selle laialdane kasutamine põhjustab veekeskkondades tohutul hulgal plastijäätmeid. Need plastid lagunevad mikroplastideks ja nanoplastideks, mida veeorganismid neelavad ja mis võivad ohustada nende tervist ja ökosüsteemi. Selle probleemi lahendamiseks on Brno Tehnikaülikooli Kesk-Euroopa Tehnoloogiainstituudi (CEITEC) teadlased välja töötanud magnetvetikarobotid.

CEITECi meeskond kaunistas rohevetikarakud pisikeste magnetiidiosakestega, luues magnetvetikarobotid, mida saab juhtida, et sõeluda veest välja kõige tabamatumad plastid. Kasutades välist magnetvälja, tõmbavad need mikro-/nano-suurused osakesed ligi ja püüavad kinni mikroplasti ja nanoplasti. Vetikarakud on biolagunevad, kergesti masstootmises ja kulutõhusad, muutes need ideaalseks materjaliks nende pisikeste robotite loomiseks.

Esialgsed testid on näidanud paljulubavaid tulemusi. Magnetvetikarobotid püüdsid edukalt nii mikroplasti kui ka nanoplasti suure eemaldamise efektiivsusega. Isegi pärast mitut kinnipüütud plasti mahapesemise tsüklit säilitasid robotid oma tõhususe. Neid saab edasiseks kasutamiseks taaskasutada, lisades lihtsalt värske magnetiidikihi.

Kuigi uuring on alles algstaadiumis, usuvad teadlased, et neid magnetilisi vetikaroboteid saab potentsiaalselt kasutada soolases vees, ilma et see mõjutaks nende liikumist. Siiski on vaja täiendavaid uuringuid, et mõista nende nanoosakeste biolagunevust ja pikaajalisi keskkonnamõjusid ning tagada, et need ei põhjustaks toksilisuse probleeme.

Üldiselt pakub magnetvetikarobotite väljatöötamine jätkusuutlikku lahendust veekeskkonna plastireostuse vastu võitlemiseks. Keskkonnasõbralikke materjale ja magnetjuhtimist kasutades saavad need pisikesed kojamehed tõhusalt eemaldada mikroplasti ja nanoplasti, vähendades nende kahju mereelustikule ja ökosüsteemile.

FAQ

Kuidas magnetvetikarobotid eemaldavad mikroplasti ja nanoplasti?

Magnetvetikarobotid on mikro-/nanosuuruses osakesed, mis on valmistatud rohevetikarakkude kaunistamisel magnetiidi nanoosakestega. Need vetikarakud tõmbavad oma negatiivse elektrostaatilise laengu tõttu ligi mikroplasti ja nanoplasti, püüdes neid tõhusalt veest kinni ja eemaldades.

Kas magnetilisi vetikaroboteid saab taaskasutada?

Jah, magnetilisi vetikaroboteid saab taaskasutada. Pärast plastide püüdmist saab roboteid saasteainete eemaldamiseks pesta. Kuigi väikese koguse magnetiidist katet võib ära pesta, säilitavad robotid oma püüdmistõhususe isegi pärast mitut pesutsüklit. Seejärel saab neid katta värske magnetiidiga ja uuesti kasutada.

Kas magnetvetikarobotid on keskkonnasõbralikud?

Jah, magnetilised vetikarobotid on keskkonnasõbralikud. Nende robotite loomiseks kasutatud vetikarakud on biolagunevad ja neid on lihtne masstootda. Lisaks peetakse magnetiidi nanoosakesi bioühilduvateks ja neid saab protsessi lõpus kergesti koguda, tagades, et vett ei saastaks osakesi.

[Originaalartikkel](https://www.ncbiotech.org/news/2022/researchers-develop-biodegradable-magnetic-algae-robots-remove-microplastics)