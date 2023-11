Asteroid 2022 JF hämmastav lähedane lähenemine: kosmoseroki kohtumine

Märkimisväärsel taevasündmusel peaks täna, 2022. novembril, meie planeedist mööda minema asteroid, mis kannab nime Asteroid 3 JF. Nagu NASA Maalähedaste Objektide Uuringute Keskus (CNEOS) avaldas, viib see konkreetne asteroidi trajektoor selle Maale märkimisväärselt lähedale, lähima lähenemiskaugusega umbes 5.8 miljonit kilomeetrit. Oma kiirusega 61,744 2022 kilomeetrit tunnis kihutab asteroid XNUMX JF läbi kosmose peaaegu sama kiiresti kui kosmosesüstik.

Apollo maalähedaste asteroidide rühma kuuluv kosmosekivi on oma nime saanud 1862. aasta tähelepanuväärse Apollo asteroidi järgi, mille avastas esmakordselt astronoom Karl Reinmuth 1930. aastatel. Sellesse rühma kuuluvad asteroidid on tuntud kui Maad ületavad objektid, mille poolsuurtelg on suurem kui meie planeedil.

Aga kui suur see intrigeeriv asteroid on? Peaaegu 120 jala laiune see on hiiglaslik nagu lennuk, jäädes 2013. aastal Venemaa linna laastanud kurikuulsa Tšeljabinski asteroidi juurde. Tšeljabinski asteroid põhjustas ulatuslikke kahjustusi 7,000 hoonele ja 1,000 inimest sai lendavate klaaside tõttu vigastada.

Kuigi Alvarezi hüpotees omistab dinosauruste väljasuremise kuulsalt asteroidile, mis tabas meie maailma enam kui 65 miljonit aastat tagasi, on juhtunu täpse kulgemise kohta ilmnenud hiljutised väljavaated. Tuntud füüsiku Brian Coxi sõnul paiskas kolossaalse asteroidi, mis vallandas kataklüsmilise 140-kilomeetrise kokkupõrkekraatri, oma algselt teelt välja ei keegi muu kui meie päikesesüsteemi suurim planeet Jupiter. Jupiteril, mida kuulutatakse nii maailmade loojaks kui ka hävitajaks, on võime suunata asteroide saatuslikeks kokkupõrgeteks Maaga.

Olles tunnistajaks Asteroid 2022 JF möödumisele, imestagem nende kosmiliste kohtumiste suurejoonelisuse ja saladuste üle, tuletades meile meelde meie kohta meie universumi avarustes.

FAQ

K: Kui lähedale jõuab Asteroid 2022 JF Maale?

V: Asteroid 2022 JF peaks Maale lähima lähenemise umbes 5.8 miljoni kilomeetri kaugusel.

K: Kui kiiresti Asteroid 2022 JF liigub?

V: See Maa-lähedane asteroid kihutab läbi kosmose kiirusega umbes 61,744 XNUMX kilomeetrit tunnis.

K: Kui suur on Asteroid 2022 JF?

V: Asteroidi laius on hinnanguliselt umbes 120 jalga, mis teeb sellest peaaegu sama suure kui lennuki.

K: Mis on Alvarezi hüpotees?

V: Alvarezi hüpotees viitab sellele, et üle 65 miljoni aasta tagasi toimunud asteroidi kokkupõrge põhjustas dinosauruste väljasuremise. See viitab sellele, et Jupiter, meie päikesesüsteemi suurim planeet, kaldus asteroidi potentsiaalselt Maaga kokkupõrkekursile.