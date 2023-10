Subaru teleskoobi kõrgeim kaamera aitab teadlastel uurida kosmiliste kiirte osakesi

Jaapani riikliku astronoomiaobservatooriumi (NAOJ) ja Osaka Metropolitani ülikooli (OMU) teadlaste meeskond on leidnud kosmiliste kiirte osakeste jaoks uudse rakenduse. Neid osakesi, mida tavaliselt peetakse astronoomide frustratsiooni allikaks nende teleskoobipiltide segamise tõttu, on nüüdseks kasutatud uuel eesmärgil. Teadlased kasutasid Hawaiil Subaru teleskoobile paigaldatud Subaru Prime Focus Camera (Suprime-Cam) kaamerat, et vaadelda enneolematu täpsusega kosmiliste kiirte õhusadu. See läbimurdeline meetod võib aidata paremini mõista Universumi kõige energilisemaid osakesi.

OMU dotsent Toshihiro Fujii ja samuti OMU kraadiõppur Fraser Bradfieldi juhitud meeskond tegi koostööd erinevate institutsioonide, sealhulgas NAOJ, Hosei ülikooli, SOKENDAI ja Lawrence Berkeley riikliku labori teadlastega. Suprime-Camiga varustatud Subaru teleskoop oli mõeldud optilise astronoomia jaoks. Teadlased keskendusid kosmiliste kiirte tekitatud mürale, mida andmetöötluse ajal tavaliselt häiretena eiratakse. Analüüsides tuhandeid Suprime-Camiga jäädvustatud pilte, tuvastas meeskond 13 pilti, millel olid ulatuslikud õhusajud, mida iseloomustavad tavapärasest suuremad osakeste jäljed.

Uuringu tulemused avaldavad märkimisväärset mõju astronoomiale, eriti eksootiliste osakeste uurimisel. Traditsiooniliste vaatlusmeetoditega on raske eristada osakeste tüüpe ulatuslikes õhusadudes, kuid meeskonna meetodil on potentsiaal määrata üksikute osakeste olemus. Kombineerides seda tehnikat tavapäraste lähenemisviisidega, loodavad teadlased saada täiendavat teavet ulatuslike õhuhoogude kohta, otsida tumeainet ja uurida muid eksootilisi osakesi. Uurimistulemused avaldati 12. oktoobril 2023 ajakirjas Scientific Reports.

See murranguline uurimus sillutab teed kosmilise kiirguse osakeste ja nende rolli universumis sügavamale mõistmisele. Kasutades Subaru teleskoobi Suprime-Cami võimeid, saavad teadlased nüüd neid energeetilisi osakesi enneolematu täpsusega uurida, heites valgust meie universumi saladustele.

Allikad:

– Jaapani Riiklik Astronoomia Observatoorium (NAOJ)

- Osaka Metropolitani ülikool (OMU)

– Teaduslikud aruanded (loodusajakiri)