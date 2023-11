Uus võrrand ennustab petturlikke laineid tehisintellekti ja põhjusliku analüüsi abil

By

Maineka Kopenhaageni ülikooli teadlased on teinud murrangulise avastuse võltslainete, ebatavaliselt suurte ja laastavate ookeaninähtuste ennustamisel. Kasutades ainulaadset tehisintellekti (AI) ja põhjusliku analüüsi liitmist, on need teadlased välja töötanud revolutsioonilise matemaatilise võrrandi, mis suudab petturlikke laineid täpselt prognoosida.

Erinevalt tavapärastest mudelitest, mis põhinevad statistilistel tehnikatel, integreeris meeskond oma võrrandi tuletamiseks tehisintellekti algoritme. Tehisintellektisüsteemi koolitamiseks sisestavad nad tohutul hulgal andmeid ookeanilainete kohta, mis on kogutud 158 paigas üle maailma paiknevast poide võrgust. Need poid kogusid väsimatult andmeid 24/7 muljetavaldava 700 aasta jooksul, kogudes teavet enam kui miljardi laine kohta.

Tehisintellekti ja põhjusliku analüüsi kooslus võimaldas teadlastel lahti harutada keerulisi põhjus-tagajärg seoseid, mis on omased võltslainete tekkele, mis viis selle uudse võrrandi väljatöötamiseni. Kuigi traditsioonilistel statistilistel mudelitel on sageli raskusi selliste nähtustega seotud keeruka dünaamika arvessevõtmisega, annab tehisintellekti abil lähenemine täpsema ja nüansirikkama arusaama.

Sellel läbimurdmisel on oluline mõju meresõiduohutusele ja tööstusharudele, mis sõltuvad meie ookeanidest, nagu laevandus, avamereenergia ja kalapüük. Petturitest laineid täpselt ennustades võivad laevad ja infrastruktuur vältida katastroofilisi tagajärgi, kaitstes elusid ja ressursse.

Uurimisrühm eeldab, et nende võrrand suurendab olemasolevate varajase hoiatamise süsteemide tõhusust ja usaldusväärsust. Lisaks avab see võimalusi võltslainete ja nende esinemise eest vastutavate mehhanismide edasiseks uurimiseks. Kuna meie arusaam nendest hiiglaslikest lainetest süveneb, saame välja töötada paremaid leevendusstrateegiaid ja paremini kaitsta haavatavaid rannikualasid ja avamererajatisi.

