Uus tehisintellekti robotkeemik avastas, kuidas Marsil hapnikku toota

Hiina teadlaste välja töötatud uuenduslik tehisintellektil töötav robotkeemik on teinud murrangulise avastuse, mis võib aidata Marsil inimelu säilitada. Marsi meteoriite analüüsides tuvastas robotkeemik materjale, mis võivad veemolekule hapnikuks ja vesinikuks lagundada. See märkimisväärne leid, mida jagati ajakirjas Nature Synthesis, viib meid sammu võrra lähemale võimalusele rajada Marsile hapnikutehas.

Erinevalt inimuurijatest, kellel kuluks selle läbimurde avastamiseks umbes 2,000 aastat, täitis tehisintellekti robotkeemik ülesande vähem kui 5 tunniga, kasutades meteoriidimaterjali lahustamiseks ja eraldamiseks happe ja leelise kombinatsiooni. See tõhus protsess näitab tehisintellekti tehnoloogia teadusuuringutes kasutamise eeliseid.

Dr Jun Jiang, Hiina teaduse ja tehnoloogia ülikooli uuringu juhtiv autor, kirjeldab robotkeemikut kui "keemiaaju". Varustatud laseripõhise instrumendiga Libs, analüüsib robotkeemik esmalt Marsi maakide keemilist koostist. Seejärel kasutab see saadud metalliühendi testimiseks sisseehitatud tööjaama, saates kogutud andmed töötlemiseks oma arvutuslikule AI-le.

Selle avastuse üks tähelepanuväärsemaid aspekte on see, et tõestati, et testitud katalüsaatormaterjal toodab pidevalt hapnikku külmumistemperatuuril -37 °C (-34.6 °F), mis on Marsi keskmine temperatuur. Vaid 15-tunnise päikesekiirgusega suudab tehisintellekti keemik tekitada inimese ellujäämiseks piisava hapnikukontsentratsiooni.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kuidas avastas tehisintellekti robotkeemik materjalid, mis võivad vee hapnikuks ja vesinikuks lagundada?

AI robotkeemik uuris Marsi meteoriite ning kasutas meteoriidimaterjali lahustamiseks ja eraldamiseks happe ja leelise kombinatsiooni. Selle protsessi käigus avastas ta keemilise ühendi, mis on võimeline lagundama Marsi jääladestustest leitud vett.

Kui kaua kulus robotkeemikul ülesande täitmiseks?

Robotkeemik suutis vee lagunemise protsessi lõpule viia vähem kui 5 tunniga. Võrdluseks, inimuurijal kuluks sama tulemuse saavutamiseks ligikaudu 2,000 aastat.

Mis temperatuuril katalüsaatori materjali testiti?

Katalüsaatori materjali testiti külmumistemperatuuril -37 °C (-34.6 °F), mis on Marsi keskmine temperatuur.

Kas tehisintellekti robotkeemik suudab inimese ellujäämiseks piisavalt hapnikku toota?

Jah, vaid 15-tunnise päikesekiirgusega suudab tehisintellekti keemik tekitada piisava hapnikukontsentratsiooni, mis on vajalik inimeste ellujäämiseks Marsil.

Allikad:

– Originaalartikkel: [LabRoots](https://www.labroots.com/trending/space/24690/ai-robot-chemist-discover-water-decomposes-oxygen-mars)

– Ajakirja artikkel: [Nature Synthesis] (https://www.nature.com/articles/s41598-021-95292-0)