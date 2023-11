Salapäraste petturlainete paljastamine: AI ja ookeaniandmete ülevaade

Pikka aega meremeeste müüdiks peetud kelmuslained on lõpuks osutunud tõeliseks ja võivad olla äärmiselt hävitavad. 1995. aastal tabas Norra naftaplatvormi Draupner esimene mõõdetud petturaine, mis andis teaduslikke tõendeid nende olemasolu kohta. Sellest ajast alates on Kopenhaageni ja Victoria ülikooli teadlased neid koletuid laineid põhjalikult uurinud.

Kasutades tehisintellekti (AI) jõudu ja analüüsides enam kui 700 aasta pikkuse lainekõrguse ja mereseisundi andmeid, on teadlased avastanud matemaatilise mudeli, mis suudab ennustada võltslainete esinemist. Need murrangulised teadmised võivad oluliselt parandada laevanduse ohutusmeetmeid.

Vastupidiselt varasematele veendumustele, et võltslained tekkisid ühe laine kombineerimisel teisega, avastasid teadlased, et kõige domineerivam põhjus on nähtus, mida nimetatakse "lineaarseks superpositsiooniks". See juhtub siis, kui kaks lainesüsteemi ristuvad üksteisega ja tugevdavad üksteist, mille tulemusena tekivad tohutud lained. Neid sajandeid tuntud teadmisi toetavad nüüd empiirilised andmed.

Teadlaste välja töötatud algoritm on väärtuslik tööriist laevatööstusele, mis navigeerib maailmas ligikaudu 50,000 XNUMX kaubalaevaga. Laevafirmad saavad kasutada algoritmi, et hinnata ohtlike võltslainetega kokkupuutumise riski kavandatud marsruutidel. Tehes kindlaks riski suurendavate tegurite "täiusliku" kombinatsiooni, saab potentsiaalsete ohtude vältimiseks valida alternatiivsed marsruudid.

Oluline on see, et teadlaste algoritm ja uuringud on läbipaistvad ja avalikult kättesaadavad. See juurdepääsetavus võimaldab riigiasutustel, ilmateenistustel ja muudel huvitatud isikutel petturlainete tõenäosust tõhusalt arvutada.

Uuring mitte ainult ei tõsta esile AI jõudu keeruliste nähtuste lahtiharutamisel, vaid näitab ka seda, kuidas tehnoloogia võib parandada meie arusaamist loodussündmustest. Kuna laevafirmad suudavad ennustada võltslaineid, saavad nad paremini valmistuda ja ennetada katastroofilisi vahejuhtumeid merel. Uuring tähistab verstaposti meretööstuse kaitsmisel ja inimelude kaitsmisel.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Mis on petturlikud lained?

Rogue lained, tuntud ka kui koletised lained, on äärmiselt suured ja hävitavad lained, mis võivad ookeanis esineda. Need on ümbritsevatest lainetest oluliselt kõrgemad ja võivad kujutada tõsist ohtu laevadele ja avamerekonstruktsioonidele.

Kuidas ennustavad teadlased võltslainete esinemist?

Tehisintellekti kasutades ja enam kui miljardi laine andmeid analüüsides on teadlased välja töötanud matemaatilise mudeli, mis suudab ennustada võltslainete tekkimise tõenäosust. Nad võtavad arvesse mitmesuguseid tegureid, nagu lainekõrgus, mereseisund, vee sügavus ja batümeetriline teave, et määrata kindlaks, kui suur on oht sattuda võltslainele konkreetses kohas ja ajal.

Mis on võltslainete peamine põhjus?

Vastupidiselt varasematele uskumustele on võltslainete kõige domineerivam põhjus nähtus, mida nimetatakse "lineaarseks superpositsiooniks". See juhtub siis, kui kaks lainesüsteemi ristuvad üksteisega ja tugevdavad üksteist, mille tulemuseks on ebatavaliselt suurte lainete moodustumine.

Kuidas saab algoritm laevandusele kasu tuua?

Teadlaste välja töötatud algoritm võimaldab laevafirmadel hinnata planeeritud marsruutidel võltslainete esinemise ohtu. Selgitades välja riski suurendavate tegurite kombinatsiooni, saab valida alternatiivsed marsruudid, mis tagavad ohutumad merereisid.

Kas algoritm ja uurimused on avalikult kättesaadavad?

Jah, nii algoritm kui ka uuringud on avalikult kättesaadavad. Ametiasutused, ilmateenistused ja teised huvitatud osapooled saavad algoritmile juurde pääseda ja kasutada seda teatud kohtades ja perioodides võltslainete esinemise tõenäosuse arvutamiseks. See läbipaistvus soodustab koostööd ja edusamme meresõiduohutuse valdkonnas.