Uued ülevaated kelmidest lainetest: merekoletiste mõistatuse lahtiharutamine

Teadlased on tehisintellekti abil leidnud kinnitust massiivsete võltslainete olemasolust, mida on kaua peetud pelgalt legendiks. Kopenhaageni ülikooli ja Victoria ülikooli teadlased on analüüsinud 700 aasta pikkuseid laineandmeid, mis hõlmavad üle miljardi laine, et töötada välja matemaatiline mudel, mis suudab ennustada nende hävitavate mereloomade esinemist. See läbimurdeline avastus võib oluliselt suurendada laevanduse ohutust.

Petturid, mida sageli peetakse meresõidufolklooriks, said käegakatsutavaks reaalsuseks, kui 26. aastal tabas Draupneri naftaplatvormi kolossaalne 1995 meetri kõrgune laine, mis andis esimesed kontrollitavad tõendid nende olemasolu kohta. Sellest ajast peale on need petturlikud lained püüdnud teadlaste tähelepanu, mille tulemuseks on ulatuslikud uuringud nende päritolu ja käitumise mõistmiseks. Nüüd on tehisintellekti meetodid mänginud keskset rolli võltslainete saladuste lahtimõtestamisel, võimaldades välja töötada ennustava mudeli, mis suudab hinnata nende koletute lainetega merel kohtumise ohtu.

Teadlaste loodud mudel ühendab erinevaid ookeaniandmeid, sealhulgas teavet lainete liikumise, mereseisundite, veesügavuse ja batümeetria kohta. Nende analüüsi olulise osana kasutati 158 erinevas kohas asuvate poide andmeid, mis pakkusid pidevat lainekõrguse ja mereseisundi registreerimist. Rakendades sellele tohutule andmekogule masinõppetehnikaid, tuvastasid teadlased edukalt võltslainete algpõhjused ja muutsid oma leiud võrrandipõhiseks algoritmiks.

Uuring on põhjalikult muutnud seda, kuidas teadlased võltslainete päritolu tajuvad. Kui varasemad teooriad keskendusid ühele lainele, mis neelas teise energiat, mille tulemuseks oli massiivne laine, avastasid teadlased, et "lineaarne superpositsioon" on nende erakordsete lainete ilmnemise peamine mehhanism. See nähtus, mida tuntakse alates 1700. aastatest, ilmneb siis, kui kaks lainesüsteemi ristuvad, võimendades üksteise mõju lühikeseks ajaks.

See tipptasemel uuring mitte ainult ei heida valgust võltslainete olemasolule, vaid loob ka murrangulise lähenemisviisi teadusuuringutele. Tehisintellekti integreerimise kaudu on teadlased kasutanud masinate jõudu peidetud mustrite avastamiseks ja nende edastamiseks võrrandi kujul, mis sisaldab väärtuslikke teadmisi tulevaste uurimiste jaoks.

FAQ:

K: Mis on petturlikud lained?

V: Rogue lained on äärmiselt suured ja ootamatud ookeanilained, mis võivad põhjustada märkimisväärset kahju laevadele, naftapuurtornidele ja teistele merestruktuuridele.

K: Kuidas teadlased kasutasid tehisintellekti petturlainete uurimisel?

V: Teadlased kasutasid tehisintellekti meetodeid, sealhulgas sümboolset regressiooni, et analüüsida suurel hulgal laineandmeid ja tuvastada võltslainete moodustumise põhjuslikud tegurid.

K: Milline oli traditsiooniline arvamus võltslainete põhjuste kohta?

V: Varem arvati, et võltslained tekkisid kahe laine ühinemisel, kus üks laine varastas teise energia.

K: Mida avastasid teadlased võltslainete moodustumise peamise põhjuse kohta?

V: Teadlased leidsid, et võltslainete materialiseerumise domineeriv tegur on nähtus, mida nimetatakse "lineaarseks superpositsiooniks", mis tekib siis, kui kaks lainesüsteemi tugevdavad üksteist ristumiskohas.