AI-toega videoanalüüs võib muuta lindude käitumise uurimise pöörde

Alberta ülikooli arvutiteaduse tudeng on kasutanud tehisintellekti (AI), et tõhustada punatiivaliste musträstaste ja nende pesade käitumist uurivate uurimisvideote analüüsi. Videoanalüüs on ülioluline, et mõista parasitismi mõju lindude käitumisele. Praegune meetod konkreetsete lindude ja nende tegevuste tuvastamiseks nõuab tundidepikkuse videomaterjali käsitsi ülevaatamist ja nende konkreetsete kõnede kuulamist. See protsess on aeganõudev ja nõuab linnubioloogiateadmisi.

Tehisintellektil põhinev videoanalüüs võib aga lindude käitumise uurimist revolutsiooniliselt muuta, automatiseerides üksikute lindude ja nende tegevuse tuvastamise. Selle projekti kallal töötanud üliõpilane Priscilla Adebanji kasutas arvutinägemise tööriistu ja liikumistuvastuse algoritme, et viimistleda toormaterjali ning määrata kindlaks, millal linnud oma pesasid tibude toitmiseks külastavad, samuti seda, kas nad sisenevad või lahkuvad. Selline automatiseerimine vähendab oluliselt videote ülevaatamiseks kuluvat aega, muutes andmete kogumise protsessi tõhusamaks.

Adebanji arendatud tarkvara vajab veel viimistlemist, kuid selle potentsiaal on paljulubav. See ei säästa mitte ainult aega ja vaeva teadusuuringute eesmärgil andmete kogumisel, vaid sellel on ka laiemad rakendused loomabioloogia valdkonnas. Tehnoloogiat saab rakendada erinevate liikide ja projektide puhul, laiendades ökoloogilise uurimistöö võimalusi.

Edaspidine töö programmiga hõlmab lindude pesakülastuste kestuse analüüsimist ja soo määramist lindude hüüdmiste analüüsi kaudu. Lisaks kavatsevad teadlased uurida selle tehnoloogia rakendatavust teistele loomadele, näiteks närilistele.

See projekt demonstreerib väljakutseid ja võimalusi arvutinägemise ja tehisintellekti valdkonnas. Reaalse maailma stsenaariumide ja tundmatute teguritega töötades suutsid teadlased välja töötada uuenduslikke lahendusi, mida saab rakendada paljudes rakendustes, sealhulgas isejuhtivate sõidukite ja droonide jaoks.

Üldiselt võib tehisintellektil põhineva videoanalüüsi kasutamine lindude käitumise uuringutes tõhustada andmete kogumise protsesse ja edendada ökoloogilisi uuringuid. See projekt on avanud kaasatud õpilasele uusi võimalusi, tekitades huvi tehisintellekti karjääri vastu ja pakkudes nende teadmistele reaalset rakendust.

