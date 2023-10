Agronoomid avastavad, et hormoonravi ja tseoliit võib kaitsta taimi raskemetallide eest

By

RUDNi ülikooli agronoomide hiljutine uuring näitas, et hormoon melatoniin ja mineraalne tseoliit võivad aidata leevendada raskmetallide ohtlikku mõju taimedele. Teadlased leidsid, et melatoniin kaitseb taimerakke kaadmiumi põhjustatud hävimise eest, tseoliit aga suurendab toitainete kättesaadavust ja takistab ohtlike metallide imendumist taimede poolt.

Raskmetallide, näiteks kaadmiumi, kontsentratsioon taimede võrsetes on pidevalt suurenenud ja kujutab endast ohtu nii põllumajandusele kui ka inimeste tervisele. Kaadmium, mis on peamine saasteaine, satub mulda tööstus- ja põllumajandusjäätmete kaudu. See häirib lämmastiku ja süsivesikute ainevahetust taimedes ning kahjustab rakumembraane, põhjustades põllu- ja metsamuldade saastumist.

Agronoomid viisid läbi katsed, kasutades näiteks bambust. Nad kasvatasid bambust erineva kaadmiumisisaldusega pinnases ja pritsisid taimi erineva koguse melatoniini ja tseoliidiga. Tulemused näitasid, et mõlemad ained neutraliseerisid kaadmiumi saastumise bambuses ja suurendasid mulla toitainete sisaldust.

Leiti, et toidulisandite optimaalne annus on 150 mikromooli melatoniini ja 15 grammi tseoliiti. See kombinatsioon parandas taimede antioksüdantide süsteemi, vähendas kaadmiumi kahjulikku mõju ja suurendas oluliste toitainete kättesaadavust. Tseoliit immobiliseeris kaadmiumi pinnasesse, vähendades selle akumuleerumist bambuses, samal ajal kui melatoniin kaitses taimerakke, reguleerides läbilaskvust ja suurendades antioksüdantset aktiivsust.

Üldiselt näitavad selle uuringu tulemused hormoonravi ja tseoliidi potentsiaali tõhusate meetoditena taimede kaitsmiseks raskmetallide saastumise eest. Vaja on täiendavaid uuringuid, et uurida nende kasutamist erinevates taimeliikides ja keskkonnatingimustes.

Allikas:

