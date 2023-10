Eukleidese kosmoseteleskoop jätkab missiooni pärast juhtimisanduri täpsete probleemide lahendamist

Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) poolt 1. juulil välja lastud kosmoseteleskoop Euclid on pärast peenjuhtimisanduriga seotud probleemide lahendamist taas õigel teel. Teleskoobi ülesanne on uurida pimedat universumit, mis koosneb tumeenergiast ja tumeainest. Kuid oma teekonna esimestel kuudel kaotasid teleskoobi peened juhtimisandurid juhttähtede jälgi, mis mõjutas selle võimet huvipakkuvatele piirkondadele täpselt osutada.

Probleemi põhjustasid kosmilised kiired, eriti päikesekiirte kõrge energiaga kiirgus, mille tulemusena ilmusid Eukleidese vaatlustes valesignaalid. Need valed signaalid ületasid tõelisi tähti, mistõttu teleskoobi andur ebaõnnestus tähemustrites navigeerimisel.

Selle väljakutse ületamiseks töötas meeskond välja tarkvarapaiga, mis installiti Euclid teleskoobile. Tarkvarauuendust testiti põhjalikult reaalsetes lennutingimustes, kasutades vaatlusobjektide jaoks teadusoperatsioonide keskuse sisendit. Eduka testimise korral on jõudluse kontrollimise etapp taaskäivitatud, mis tähistab kasutuselevõtu etapi lõppu.

Eukleidese teleskoop läheb nüüd täisteaduslikule režiimile ja läbib testimise kuni novembri lõpuni. See kriitiline testimise etapp määrab teleskoobi valmisoleku selle peamiseks ülesandeks. ESA teadusdirektor Carole Mundell väljendas selle faasi üle põnevust ja ootas murrangulisi avastusi, mida Euclid teeb meie arusaamises pimedast universumist.

Kokkuvõtteks võib öelda, et Euclid kosmoseteleskoop on oma peenjuhtanduriga esialgsetest väljakutsetest üle saanud ja on nüüd valmis alustama oma missiooni, et uurida pimeda universumi saladusi. Tarkvaraplaaster on lahendanud kosmiliste kiirte põhjustatud juhttähtede jälgede kaotamise probleemi. Kasutuselevõtufaasi edukas lõpuleviimine tähistab Eukleidese missiooni verstaposti ning teadlased ootavad innukalt väärtuslikke teadmisi ja pilte, mida Euclid pakub.

Allikad:

– Euroopa Kosmoseagentuur (ESA)