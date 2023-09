NASA kapsel tagastas Maale edukalt suurimad asteroidiproovid

NASA kapsel on pärast seitse aastat kestnud kosmoseodüsseiat edukalt maandunud Ameerika Utah' osariigis kõrbes maa peale. Kapsel tõi endaga kaasa suurimad asteroidi proovid, mida inimesed on kunagi kogunud. See on teadlaste jaoks põnev areng, kuna nende proovide uurimine võib anda parema ülevaate meie päikesesüsteemi kujunemisest ja sellest, kuidas Maa sai elamiskõlblikuks planeediks.

2016. aastal teele saadetud sond Osiris-Rex maandus 2020. aastal Bennu-nimelisele asteroidile. See suutis koguda asteroidi kiviselt pinnalt ligikaudu 9 untsi (250 grammi) tolmu. Teadlased eeldasid, et koguvad süsinikurikkalt asteroidilt vähemalt tassi killustikku. Jaapan on ainus riik, kes on asteroidiproove tagasi toonud ja see tõi tagasi umbes teelusikatäie tolmu.

Kuigi tagasi toodud asteroiditolmu kogus on väike, usub NASA, et see "aitab meil paremini mõista asteroidide tüüpe, mis võivad Maad ohustada" ja heidab valgust "meie päikesesüsteemi varaseimale ajaloole". Sellel missioonil on suur ajalooline tähtsus, kuna see kujutab endast suurimat proovide tagastamist pärast Apollo Kuu kivimit.

Osiris-Rexi kapsli lõplikku laskumist läbi Maa atmosfääri jälgiti sellega seotud riskide tõttu tähelepanelikult. Kapsel sooritas eduka pehme maandumise Utahi loodeosas asuval sõjaväe katsepolügoonil. Enne Maale naasmist läbis see umbes 4 miljardit miili (6.2 miljardit kilomeetrit).

Proov transporditakse NASA Johnsoni kosmosekeskusesse Houstonis, kus see uuritakse ja jagatakse väiksemateks eksemplarideks analüüsimiseks üle maailma teadlastele. Nende proovide uurimise esimesed tulemused avaldatakse eeldatavasti 11. oktoobril toimuval pressikonverentsil.

Asteroidid, nagu Bennu, võivad anda väärtuslikku teavet meie päikesesüsteemi kujunemise ja evolutsiooni kohta. Need on püsinud suhteliselt muutumatuna miljardeid aastaid ja võisid varem Maale toimetada orgaanilisi materjale, sealhulgas vett, aidates kaasa elu arengule meie planeedil. Asteroidide, nagu Bennu, koostise mõistmine võib olla tulevase uurimise ja ressursside kasutamise jaoks otsustava tähtsusega.

Allikad:

-Space.com

– NASA.gov