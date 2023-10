Asteroid Didymos ja selle kuu dimorfoos: uued ülevaated JWST vaatlustest

NASA DART-missioon jõudis uudistesse, kui põrkas 2022. aasta septembris vastu asteroidi Dimorphos, muutes selle orbiidiperioodi. Astronoomid pöörasid kohe oma teleskoobid sündmuse jälgimiseks, mitte ainult selleks, et uurida mõju asteroidile, vaid ka koguda väärtuslikke teadmisi tulevaste planeedikaitse jõupingutuste jaoks. James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) mängis selles ettevõtmises otsustavat rolli, pakkudes väärtuslikke andmeid Didymose-Dimorphose binaarse asteroidisüsteemi kohta.

DART-i uurimisjuhi Andrew Rivkini juhitud uus trükiettepaber näitab JWST-ga tehtud järelvaatluste tulemusi. Meeskond kasutas Didymose spektrite mõõtmiseks umbes kaks kuud pärast DART-i kokkupõrget teleskoobis kahte instrumenti, NIRSpec (lähi-infrapuna-spektromeeter) ja MIRI (keskmise infrapuna-instrument). Üks olulisemaid avastusi on see, et Didymos ja Dimorphos jagavad sama koostist, kuuludes tavaliste kondriitide klassi, mis on kivised meteoriidid, mis moodustavad suurema osa Maa meteoriidide langemistest. See viitab sellele, et DART-missioon oli suurepärane mudel asteroididele, mis võivad meie planeeti ohustada.

Uued tähelepanekud täiendavad meie arusaama Didymose süsteemist. Andmeid analüüsides jõudsid teadlased järeldusele, et Didymos ja Dimorphos on sarnase koostisega. Lisaks tegid nad kindlaks, et ligikaudu 96% süsteemist tulevast voolust pärineb Didymosest selle suurema suuruse tõttu.

Vaatamata mõjule Dimorphosele ei täheldanud teadlased vaatluste ajal Didymoses märgatavaid muutusi. Täiendava heleduse või prahi puudumine Didymose süsteemis viitab sellele, et asteroid pääses suures osas löögist tervena. Kuid mõned intrigeerivad tähelepanekud, mis kasutavad polariseeritud valgust, näitavad Didymose osakeste keskmise suuruse või peegelduvuse võimalikke peeneid muutusi.

Need leiud rõhutavad Didymos-Dimorphose süsteemi väärtust võimalike asteroidiohtude uurimise ja nendeks valmistumise esindusliku mudelina. Kuna käimasolevad uuringud ja eelseisvad vaatlused on kavandatud 2024. aasta kevadeks, loodavad teadlased saada rohkem teadmisi selle binaarse asteroidisüsteemi põnevast dünaamikast.

KKK

1. Mis on DART-i missioon?

DART-missioon (Double Asteroid Redirection Test) on NASA juhitud missioon, mille eesmärk on uurida teadust ja tehnoloogiat, mis on vajalik Maa poole suunduva asteroidi kursi muutmiseks. See hõlmab kosmoseaparaadi ümbersuunamist, et see tabada asteroidi kuud ja mõõta sellest tulenevaid muutusi selle orbiidil.

2. Mis on tavalised kondriidid?

Tavalised kondriidid on teatud tüüpi kivimeteoriidid, mis esindavad kõige levinumaid meteoriidilangusi Maal. Need koosnevad peamiselt silikaatmineraalidest ja sisaldavad väikseid ümmargusi osakesi, mida tuntakse kondrulitena ja mis tekkisid varases päikesesüsteemis.

3. Kuidas James Webbi kosmoseteleskoop asteroidivaatlustele kaasa aitab?

James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) on varustatud täiustatud instrumentidega, mis võimaldavad astronoomidel asteroide väga üksikasjalikult uurida. Selle võimete hulka kuulub asteroidide spektrite mõõtmine, nende heleduse muutuste jälgimine ning ülevaate andmine nende koostisest ja füüsikalistest omadustest. JWST mängib otsustavat rolli asteroidide ja nende võimalike mõjuriskide mõistmise edendamisel.