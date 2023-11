India ambitsioonikas plaan: Chandrayaan-4 missioon Kuu proovide tagastamiseks

India on võtnud oma sihiks Kuu lõunapolaarala osana oma ambitsioonikast plaanist tuua tagasi Kuult proove. India kosmoseuuringute organisatsioon (ISRO) arendab praegu Chandrayaan-4 missiooni, mis koosneb neljast moodulist kahe stardi jooksul.

Esialgne samm hõlmab proovide kogumiseks maanduri ja tõususeadme saatmist Kuu pinnale. Selle kollektsiooni sihtkoht on kosmoselaeva Chandrayaan-3 maandumiskoha lähedal, mis asub Kuu lõunapooluse piirkonnas. Teadlased on selle valdkonna vastu eriti huvitatud veejää olemasolust, mida saab potentsiaalselt kasutada elu toetamiseks ja raketikütuseks.

Kui proovid on kogutud, käivitub tõusumoodul Kuu pinnalt ja edastab proovid taassisenemismoodulisse. Vahepeal jäävad ülekandemoodul ja taassisenemismoodul Kuu orbiidile. Need moodulid naasevad seejärel Maale, kandes ohutult Kuu proove.

"See missioon on väga ambitsioonikas," ütleb Ahmedabadi kosmoserakenduste keskuse direktor Nilesh Desai. Eeldatakse, et see missioon täidetakse järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul, mis näitab India otsustavust saavutada kosmoseuuringutes uusi verstaposte.

FAQ:

K: Mis on Chandrayaan-4 missiooni eesmärk?

V: Chandrayaan-4 missiooni eesmärk on koguda lõunapolaarpiirkonnast Kuu proove ja tuua need tagasi Maale.

K: Miks on Kuu lõunapolaarala teadlastele huvipakkuv?

V: Kuu lõunapolaarala pakub huvi oma rohke veejää tõttu, mida saab potentsiaalselt kasutada elu toetamiseks ja raketikütuseks.

K: Millal oodatakse Chandrayaan-4 missiooni lõpuleviimist?

V: Eeldatakse, et missioon viiakse lõpule järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul.

Allikad: India Times (www.indiatimes.com)