Rahvusvahelises kosmosejaamas on kesksel kohal uued uuringud ja operatsioonid

Rahvusvaheline kosmosejaam (ISS) on jätkuvalt murranguliste teadusuuringute ja operatsioonide keskus, kuna see tähistab oma 25. aastapäeva alates oma esimese mooduli Zarya käivitamisest. Aastate jooksul on ISS olnud platvormiks rahvusvaheliseks koostööks kosmoseuuringute vallas, võimaldades astronautide ja kosmonautide roteeruvatel meeskondadel teaduslikke eksperimente ja tehnoloogilisi edusamme teha.

Biomeditsiinilised uuringud ja silmauuringud

Esmaspäeval keskendusid komandör Andreas Mogensen koos pardainseneride Loral O'Hara, Jasmin Moghbeli ja Satoshi Furukawaga biomeditsiiniuuringutele. Nad tegid ultraheli abil silmauuringuid ja osalesid plaanilistes silmauuringutes Columbuse laborimoodulis. Need uuringud on üliolulised, et mõista pikaajaliste kosmosereiside mõju astronautide nägemisele.

Draakoni vastupidavustreening ja hooldus

Komandör Mogensen ja NASA Loral O'Hara harjutasid kosmoselaeva SpaceX Dragon Endurance lahtiühendamist ja maandumist. Samuti pakkisid nad lahti meditsiinivarustuse komplektid ja tegid meeskonna kosmoselaeva hooldustöid.

Kosmose botaanika ja rakugravitatsiooni uuringud

Loral O'Hara aitas kaasa kosmosebotaanika uuringule, mille eesmärk oli edendada STEM-haridust hõimuliikmete seas. Oklahoma Choctaw Nationi tarnitud seemneid eksponeeriti mitu kuud mikrogravitatsioonile, et uurida ruumi mõju taimede kasvule. Vahepeal viis Satoshi Furukawa läbi uuringuid selle kohta, kuidas rakud tajuvad gravitatsiooni, jälgides proove mikroskoobi all. See uuring mõjutab rakkude käitumise mõistmist mikrogravitatsioonikeskkonnas.

Vene kosmonautide tegevus

ISS-i Roscosmos segmendis kontrollis Oleg Kononenko Nauka teadusmooduli süsteeme, Nikolai Chub aga jälgis tema südametegevust ja teostas õhukanalite hooldustöid. Konstantin Borisov kandis anduritest pakitud mütsi ja harjutas arvutis pilooditehnikaid, valmistudes tulevasteks planeedi- ja robotmissioonideks.

25 aastat teaduslikke saavutusi

Kuna ISS tähistab 25 aasta möödumist oma esimese mooduli käivitamisest, tasub kosmoseuuringutes ja rahvusvahelises koostöös saavutatud saavutusi tähistada. Rohkem kui 3,000 teadus- ja haridusuuringuga, mille viisid läbi inimesed 108 riigist ja piirkonnast, on ISS aidanud laiendada meie teadmisi kosmosest ja selle potentsiaalist teaduse arenguks.

KKK

1. Mis on ISS-is läbiviidavate silmauuringute eesmärk?

Silmaeksamid viiakse läbi selleks, et mõista pikaajaliste kosmosereiside mõju astronautide nägemisele ning tagada nende tervis ja heaolu missiooni ajal.

2. Miks on kosmosebotaanika uuringud olulised?

Kosmose botaanikauuringud aitavad meil mõista, kuidas taimed kohanevad ja kasvavad mikrogravitatsioonikeskkonnas. Need teadmised on tulevaste kosmosemissioonide, näiteks pikaajaliste kosmosereiside ja maavälise koloniseerimise jaoks üliolulised.

3. Millised on rahvusvahelise kosmosejaama saavutused?

ISS on korraldanud enam kui 3,000 teadus- ja haridusuuringut inimestelt 108 riigis ja piirkonnas. See on olnud ka platvorm rahvusvaheliseks koostööks kosmoseuuringute vallas, edendades meie arusaamist erinevatest teadusvaldkondadest ja sillutades teed tulevastele kosmosemissioonidele.

4. Kuidas on ISS aidanud kaasa STEM-haridusele?

ISS on aidanud edendada STEM-haridust, kaasates õpilasi ja õpetajaid tegelikesse kosmoseuuringutesse ja katsetesse. See inspireerib järgmise põlvkonna teadlasi ja insenere tegema karjääri STEM-valdkondades.