Rannikuveelindude kaitse edendamine Hiinas: poliitika areng ja väljakutsed

Hiljuti ajakirjas Avian Research avaldatud Zhijun Ma ja kolleegide ülevaade tõstab esile edusamme ja väljakutseid rannikuveelindude kaitsel Hiina ranniku märgaladel. Rannikuäärsed märgalad on olulised ökosüsteemid, mis aitavad kaasa süsinikuringele, loodusõnnetuste leevendamisele, kohalikele elatusvahenditele ja bioloogilise mitmekesisuse toetamisele. Eelkõige viitavad veelinnud märgalade tervisele ja on kaitsemeetmete lipulaevad.

Hiina rannikuäärsetel märgaladel on kümnete miljonite veelindude pesitsus-, ränne- ja talvistes elupaikades ülitähtis roll. Ulatuslikud maaparandusprojektid on aga viinud veelindude arvukuse vähenemiseni. Hiina valitsus on viimastel aastatel teinud märkimisväärseid jõupingutusi ja investeeringuid rannikualade märgalade kaitseks, kuid nende meetmete tõhusus ja olemasolevad lüngad jäävad ebaselgeks.

Uuring tõstab esile edusamme riikliku tasandi looduskaitsealaste õigusaktide, määruste ja tegevuskavade osas, samuti poliitika tõhusust ja sidusrühmade kaasamist. Siiski on endiselt mitmeid pakilisemaid probleeme, eriti seoses elupaikade kaitse ja majandamisega. Nende hulka kuuluvad rannikuäärsete märgalade taastamine, invasiivsete liikide, nagu Spartina alterniflora, tõrje, keskkonnareostuse ohjamine ja tehiselupaikade kvaliteedi parandamine.

Autorid rõhutavad looduslike loodete märgalade kaitsmise ja elupaikade kvaliteedi parandamise tähtsust, eriti rannikuveelindude puhul, kes sõltuvad suuresti mõõnaelupaikadest. Nad soovitavad regulaarset saasteainete seiret, keskkonnasõbralikke majandusmudeleid ning piiranguid agrokemikaalidele ja antibiootikumidele rannikualadel, et leevendada inimtegevuse mõjusid ning lahendada inimeste ja lindude konflikte.

Hiina keskvalitsus on seadnud ambitsioonika eesmärgi likvideerida invasiivne Spartina piki rannikut aastaks 2022. Selle eesmärgi saavutamise väljakutsed hõlmavad meetodite kohandamist piirkondlike tingimustega, projekti mõjude leevendamist kohalikule keskkonnale ja bioloogilisele mitmekesisusele ning Spartina tulevase taasinvasiooni ärahoidmist. Elupaikade kiire taastamine pärast Spartina likvideerimist on sobivate veelindude elupaikade loomiseks ülioluline.

Autorid usuvad, et Hiinas on tõenduspõhiste otsuste ja tegevuste kaudu võimalusi veelgi parandada veelindude kaitset ja ranniku märgalade kaitset. Probleemide lahendamiseks ning rannikuveelindude ja nende elupaikade pikaajalise kaitse tagamiseks on vaja teaduspõhiseid lähenemisviise.

Allikad:

Zhijun Ma jt, Saavutused, väljakutsed ja soovitused veelindude kaitseks Hiina ranniku märgaladel, Avian Research (2023).

KeAi Communications Co.