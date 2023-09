Ranatec ehitab ruutkilomeetrite massiivi vaatluskeskuse jaoks signaalitöötluse riistvara

Qamcom Research and Technology valis Ranateci, Qamcomi grupi tütarettevõtte ning juhtiva raadiosagedus- ja mikrolainerakenduste katse- ja mõõteseadmete tarnija, et ehitada SKAO (Square Kilometer Array Observatory) täiustatud signaalitöötluse riistvara. SKAO on valitsustevaheline organisatsioon, mis töötab Austraalias ja Lõuna-Aafrikas maailma võimsaimate raadioteleskoopide ehitamise nimel.

SKAO teleskoope kasutatakse mitmesuguste uuringute jaoks, sealhulgas varajase universumi uurimiseks, tähtede ja galaktikate tekkeks ning maavälise elu otsimiseks. Ranateci roll projektis on integreerida ja täiendada teleskoopide põhilahendusi.

See ametisse nimetamine on Ranateci jaoks märkimisväärne saavutus, kuna see mitte ainult ei näita nende teadmisi signaalihalduse alal, vaid tugevdab ka nende positsiooni arendus- ja tootmisvalmis lahenduste pakkujana. Ranateci ja Qamcom Research and Technology koostöö suurendab veelgi nende võimet muuta ideed ja uuendused reaalseteks lahendusteks.

Bengt Münter, Qamcomi projektijuht, kiitis Ranatecit nende saavutuste eest uuenduslike lahenduste pakkumisel ja nende teadmiste eest spetsiaalsete katse- ja mõõteseadmete valmistamisel. Ta nentis, et Ranateci kaasamine on SKAO projekti täiustatud digiteeritud söödavastuvõtjasüsteemi kokkupanemise ja testimise lahutamatu osa.

Qamcom SKAO ülesanne on osa laiemast rahvusvahelisest koostööst, mis kestab aastani 2027. Qamcom vastutab teiste tarnijate komponentide põhisüsteemi integreerimise eest. Projekt hõlmab ka koostööd Onsala kosmoseobservatooriumi ja Chalmersi tehnikaülikooliga, mis on kaks juhtivat osalejat SKAO teleskoopide ehitamisel.

Ranatec peab seda võimalust ainulaadseks kasvuvõimaluseks ja võimaluseks töötada koos Rootsi tehnoloogia ja kosmoseuuringute visionääride liidritega. Ettevõttel on au olla valitud sellesse prestiižsesse projekti ja ta loodab panustada SKAO Observatooriumi edusse.

