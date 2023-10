Kas purustatud vulkaaniline kivi võib hoida süsiniku eemaldamise võtit?

California Davise ülikooli ja Cornelli ülikooli teadlaste poolt läbi viidud murranguline väliuuring on näidanud potentsiaalse lahenduse süsiniku eemaldamise väljakutsele. Lisades põllumaale purustatud vulkaanilist kivimit, on need teadlased avastanud viisi süsiniku säilitamiseks pinnases isegi äärmuslike põuatingimuste korral. See põnev areng avaldati ajakirjas Environmental Research Communications.

Selle uuenduse taga olevat protsessi nimetatakse kivide ilmastikuks. Kui vihmavesi puutub kokku vulkaanilise kivimiga, seob see õhust süsinikdioksiidi ja lukustab selle tõhusalt kivimi sisse. Tavaliselt toimub see protsess miljonite aastate jooksul, muutes selle globaalse soojenemise vastu võitlemiseks liiga aeglaseks. Kuid kivimi peeneks tolmuks lõhkudes on teadlastel õnnestunud kivimite murenemist märkimisväärselt kiirendada.

Varasemad uuringud on hinnanud, et see kivimite ilmastikumõju täiustatud versioon võib järgmise 215 aasta jooksul salvestada hämmastavalt 75 miljardit tonni süsinikdioksiidi, kui seda rakendatakse kogu maailma põllumaadel. Kuid siiani polnud tehnoloogiat eriti kuivas kliimas testitud.

See hiljutine väliuuring näitas edukalt, et purustatud vulkaaniline kivim võib tõepoolest olla väärtuslik vahend süsiniku säilitamisel isegi põua tingimustes. Selle avastuse tagajärjed võivad olla märkimisväärsed, kuna see on paljulubav viis kliimamuutuste leevendamiseks ja kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks. Selle tehnika lisamisega põllumajandustavadesse saaksid põllumehed potentsiaalselt kaasa aidata süsinikdioksiidi eemaldamisele, jätkates samal ajal oma põllukultuuride kasvatamist.

Kuna maailm võitleb jätkuvalt tungiva vajadusega süsinikdioksiidi vähendamiseks, pakuvad uuringu tulemused lootust ja inspiratsiooni. Täiendavad uuringud ja välikatsed on kahtlemata vajalikud, kuid purustatud vulkaanilise kivimi potentsiaal mängida keskset rolli kliimamuutuste leevendamisel on põnev väljavaade, mille üle mõelda.

FAQ

Mis on kivide ilmastumine?

Kivimite murenemine on loomulik protsess, mis tekib siis, kui kivimites olevad mineraalid reageerivad atmosfäärigaasidega, nagu süsinikdioksiid, et tekitada uusi ühendeid või lahustada olemasolevaid. Aja jooksul võib see protsess eemaldada õhust süsinikdioksiidi ja säilitada selle kivimitesse.

Kuidas saab purustatud vulkaaniline kivim parandada kivimite ilmastikukindlust?

Vulkaaniliste kivimite purustamine peeneks tolmuks kiirendab kivimite murenemise protsessi. Suurendades kivimiosakeste pindala, saab rohkem süsihappegaasi lühema aja jooksul mineraalidega reageerida, lukustades tõhusalt süsiniku eemale.

Millised on purustatud vulkaanilise kivimi kasutamise võimalikud eelised põllumaadel?

Põllumaadele purustatud vulkaanilise kivimi lisamisega saab atmosfäärist kinni püüda süsinikdioksiidi ja säilitada pinnases. See mitte ainult ei aita leevendada kliimamuutuste mõju, vaid parandab ka mulla kvaliteeti ja viljakust. Lisaks võivad seda tehnikat kasutavad põllumajandustootjad potentsiaalselt kaasa aidata ülemaailmsetele süsinikdioksiidi eemaldamisele, säilitades samal ajal oma põllumajanduse tootlikkuse.

Kas purustatud vulkaanilist kivimit saab kasutada igat tüüpi kliimas?

Kui varasemad uuringud keskendusid purustatud vulkaanilise kivimi potentsiaalile erinevates kliimates, siis hiljutises väliuuringus testiti seda spetsiaalselt kuivas kliimas. Tulemused näitasid, et isegi põua tingimustes saab selle meetodi abil süsinikku mullas edukalt säilitada. Siiski on vaja rohkem uurida ja katsetada, et täielikult mõista selle tõhusust ja rakendatavust erinevates kliimatingimustes.