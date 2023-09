Pärast Aasia Hornettide avastamist Teesside'is on käimas aktiivsed operatsioonid

Teesside'is kasvab mure Aasia sarvikute, tuntud ka kui kollajalgsarvede, esinemise pärast. Neid invasiivseid kiskjaid on viimastel aastatel märgatud sagedamini ja need kujutavad olulist ohtu mesilastele ja bioloogilisele mitmekesisusele. Rahvuslik mesilasüksus (NBU) teatas, et sel aastal on leitud pesade arv järsult kasvanud, juba 54 on avastatud.

Kinnitatud Aasia horneti nägemine Yarmis ajendas otsinguid, mille tulemusel leiti Teesi jõe lähedalt pesa. Nüüd on plaanis pesa järgmisel nädalal hävitada ja eemaldada, et kaitsta tolmeldajaid, eriti mesilasi, hävitamise eest. Briti Mesinike Ühing (BBKA) tõstab aktiivselt teadlikkust sarvedest ja nende võimalikust mõjust kohalikele ökosüsteemidele.

20. septembril teatati veel ühest vaatlusest Egglescliffe'i piirkonnas Wasdale Drive'i lähedal. Seda piirkonda jälgitakse tähelepanelikult edasise tegevuse jaoks. Clevelandi mesinike ühing on andnud olukorra kohta regulaarselt värskendusi, kinnitades, et mesilaste inspektorite meeskond leidis reedel edukalt pesa.

Kuigi sarvikuid on leitud valdavalt Teesside'ist, on neid täheldatud ka mujal Ühendkuningriigis. Aprillis teatati vaatlustest Northumberlandis ja septembris tuli Hullilt usaldusväärne teade. Nendes piirkondades tehakse seiretegevust, et hinnata horneti esinemise ulatust ja võimalikku ohtu.

Algselt Aasiast pärit Aasia hornetid hakkasid Euroopas levima 2004. aastal. Nende saabumist Ühendkuningriiki märgati esmakordselt 2016. aasta lõpus, alustades Kanalisaartest ja jõudes lõpuks Lõuna-Inglismaale. Need sarved on võimelised tapma allergilisi inimesi ühe nõelamise kaudu ja võivad süüa kuni 50 mesilast päevas, mis kujutab endast olulist ohtu nii inimeste tervisele kui ka bioloogilisele mitmekesisusele.

