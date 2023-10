Lainete käitumise analüüsimine ajas muutuvas meedias

Ida-Soome ülikooli ja Tampere ülikooli teadlaste hiljutine uuring on uurinud lainete käitumist ajas muutuvas meedias. Arvestades, et laine kiirus võib aja jooksul muutuda, töötasid teadlased välja nn kiirendava laine võrrandi. See võrrand võtab arvesse relativistlikke mõjusid ja sellel on mõju erinevatele nähtustele.

Oma uuringus avastasid teadlased, et kiireneva laine võrrand võimaldab lahendusi ainult siis, kui aeg liigub edasi, luues täpselt määratletud aja suuna või "aja noole". Kui aja suuna määrab sageli entroopia suurenemine, siis see uuring näitab, et isegi üksikute osakeste tasemel on aja suund kindel.

Uuringus esitatud raamistik lahendab ka pikaajalise arutelu, mida tuntakse Abraham-Minkowski vaidlusena. See käsitleb küsimust, mis juhtub valguse impulsiga, kui see siseneb keskkonda. Teadlased leidsid, et laine vaatenurgast lähtudes impulsi muutust ei toimu.

Lisaks võimaldab kiireneva laine võrrand ajas muutuvates materjalides laineid analüütiliselt modelleerida. See on eriti väärtuslik, kuna võimaldab uurida olukordi, mis olid varem kättesaadavad ainult numbriliste simulatsioonide abil. Uuring annab ülevaate ka sellistest nähtustest nagu lainete käitumine korrastamata fotoonilistes ajakristallides, kus energiasäästlikkus on lokaalselt rikutud laine kogetava kõvera aegruumi tõttu.

Sellel uuringul on oluline mõju erinevatele valdkondadele, sealhulgas igapäevased optilised efektid, üldrelatiivsusteooria laboratoorsed testid ja eelistatud ajasuuna sügavama mõistmise saamine.

