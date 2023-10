Akustilised hulgiresonaatorid võimaldavad akustilise energia täpset mõõtmist

Harvardi ülikooli ja Purdue ülikooli teadlased on välja töötanud strateegia räni vabade töökohtade kontrollimiseks ja lugemiseks 4H ränikarbiidist (SiC) valmistatud akustilistes hulgiresonaatorites. Nendel resonaatoritel, mis võimendavad või filtreerivad akustilisi laineid, on mitmesuguseid rakendusi, sealhulgas raadiosagedusliku telekommunikatsiooni ja kvanttehnoloogiaid. Neisse aja jooksul salvestatud akustilise energia täpne mõõtmine on aga olnud väljakutse. Teadlaste strateegia hõlmab resonaatori defektide tõttu neelatud või võimendatud sageduste häälestamist. Nad kasutasid 4H SiC-st valmistatud seadet, mida nimetatakse lateraalseks ülemtooniga akustiliseks resonaatoriks (LOBAR), et demonstreerida räni vabade töökohtade pöörlemisakustilist juhtimist. Nad viisid läbi sagedusspektri analüüsi ja kasutasid optilist näitu, et visualiseerida seadme resonantsrežiimi. Mitteinvasiivne mõõtmine võimaldab täpselt iseloomustada mikroelektromehaaniliste süsteemide akustilisi omadusi. See uuring avab uusi võimalusi usaldusväärsete ja suure jõudlusega signaalitöötlusseadmete valmistamiseks.

