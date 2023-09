Laiendusmikroskoopia: valgusmikroskoopide eraldusvõime parandamine

Klaasläätsi ja valgust kasutavad mikroskoobid on olnud laboriuuringute nurgakiviks sajandeid. Kuigi on olemas võimsamad seadmed, nagu elektronmikroskoobid, muudavad nende kõrge hind ja hooldusnõuded enamiku laborite jaoks ebapraktiliseks. Seetõttu on konfokaalsed mikroskoobid, mis kasutavad objektide suurendamiseks valgust ja läätsi, paljude teadlaste jaoks. Kuid need mikroskoobid seisavad silmitsi piirangutega kasutatava valguse lainepikkuse lähedal asuvate objektide lahendamisel, mis põhjustab difraktsiooni tõttu kujutise moonutamist.

Mikroorganismid, nagu bakterid, seened ja viirused, jäävad sellesse suurusvahemikku, tekitades väljakutseid mikrobioloogidele ja patoloogidele, kes soovivad neid uurida ja diagnoosida. Nende takistuste ületamiseks on viimase kaheksa aasta jooksul tekkinud paisutusmikroskoopia tehnika, mis võimaldab teadlastel parandada tavapäraste mikroskoopide eraldusvõimet, suurendades vaadeldavate mikroobide suurust.

Laiendusmikroskoopia kasutab proovide laiendamiseks polüelektrolüüdist hüdrogeeli. Need geelid on hästi imavad ja vee lisamisel paisuvad. Proovid, sealhulgas spetsiifilised biomolekulid nagu valgud, on kinnitatud selle geelimaatriksi külge. Kui geel paisub, paisuvad proovid kuni neli korda, kõrvaldades difraktsioonist põhjustatud moonutused.

Paisutusmikroskoopia puhul on aga proovide ühtlase paisumise tagamisel raskusi. Rakuseinte esinemine paljudes mikroobides takistab laienemist koos vajadusega iga biomolekuli jaoks spetsiifiliste kinnitusetappide järele, muutes protsessi töömahukaks ja piiravaks laiendatavate proovitüüpide osas.

2023. aasta juunis töötas Carnegie Melloni ülikoolis Yongxin Zhao juhitud biotehnoloogiateadlaste meeskond välja uue paisumikroskoopia platvormi nimega µMagnify. Sellel platvormil kasutati hüdrogeeli, mis seob universaalselt biomolekule kogu geelimaatriksis, mille tulemuseks on proovide ühtlasem laienemine ja vaadeldavate organismide ja kudede ulatus. Sellegipoolest püsis kaks väljakutset: rakuseina probleem ja võime märgistada ja tuvastada spetsiifilisi struktuure.

Rakuseina probleemi lahendamiseks ühendasid teadlased kuumtöötluse rakuseina seedivate ensüümide kokteiliga, saavutades mitmete patogeenide ja nakatunud kudede eduka laienemise, sealhulgas tugevate bakterite ja seente biokile.

Teine väljakutse hõlmab valkude märgistamist, et tuvastada vaadeldavate rakkude võtmestruktuurid või valgud. Tavaliselt kasutatakse fluorestsentsmärgistust, kuid traditsiooniliselt võimaldab see kattuvate lainepikkuste tõttu ainult piiratud arvu värve. Kuid Zhao meeskond töötas välja loputamise ja kordamise lähenemisviisi, mis võimaldab ühes proovis mitut märgistamisvooru. See koos täiustatud pildilaiendusega võimaldab visualiseerida mitut valgu interaktsiooni ja struktuure 3D-s.

µMagnify süsteem pakub kulutõhusat ja lihtsat lahendust olemasolevate konfokaalsete mikroskoopide võimsuse ja mitmekülgsuse suurendamiseks. Hinnanguliselt 10 USA dollari proovi maksumusega laborid üle maailma saavad selle tehnika kasutusele võtta. Piiratud ressurssidega piirkondades, kus on palju mikroobseid patogeene, nagu Sahara-taguses Aafrikas ja Kagu-Aasias, on süsteemil suur potentsiaal. Teadlased töötasid andmete visualiseerimiseks välja isegi virtuaalreaalsuse programmi nimega ExMicroVR, mis hõlbustab mitmete sama proovi uurijate koostööd.

