Uus tehnoloogia võib vähendada valgusreostust ja taastada selged vaated öötaevale

Välja on töötatud uus tänavavalgusti tehnoloogia, mis võib aidata leevendada valgusreostuse probleemi ja taastada astronoomidele selged vaated öötaevasse. Valgusreostus, mis on põhjustatud eredate LED-tulede laialdasest kasutamisest, on olnud kasvav oht astronoomilistele vaatluskeskustele kogu maailmas. Need energiasäästlikud LED-tuled tarbivad vähem elektrit kui traditsioonilised hõõglambid, kuid on palju heledamad, mistõttu linnadesse paigaldades helendab taevas suurema intensiivsusega.

Seetõttu näevad paljud observatooriumid, mis asusid kunagi pimedates, kaugetes piirkondades, nüüd vähem tähti Maa atmosfääris hajuva liigse valguse tõttu. See probleem on kompenseerinud teleskoobitehnoloogia edusamme. Hiljutine uuring näitas, et tähed kaovad taevast keskmiselt 10% aastas.

Saksa idufirma StealthTransit katsetas hiljuti selle probleemi võimalikku lahendust. Ettevõtte tehnoloogia nimega DarkSkyProtector koosneb kolmest komponendist: seadmest, mis paneb LED-tuled hoomamatu sagedusega vilkuma, GPS-vastuvõtjast ja spetsiaalselt disainitud teleskoopkaamera katikust, mis suudab LED-tuledega sünkroonis vilkuda. Avades katiku vaid lühikestel hetkedel, kui LED-tuled on välja lülitatud, võib tehnoloogia astronoomilistel piltidel soovimatut taevasära oluliselt vähendada.

Venemaal Kaukaasia mägedes asuvas observatooriumis läbi viidud katsed näitasid, et DarkSkyProtector suudab piltidel taevast sära muljetavaldavalt 94% vähendada. See tehnoloogia võib muuta igat tüüpi tuled astronoomiasõbralikuks, sealhulgas välireklaami ja sisevalgustuse. See suudab filtreerida valgust nii lähedalasuvatest linnadest ja küladest kui ka vaatluskeskusest endast.

StealthTransit märkis, et enamik olemasolevaid LED-tulesid saab töötada vilkuvas režiimis ning uued spetsiaalselt öötaeva kaitsmiseks loodud lambid ei oleks kallimad kui praegune LED-tehnoloogia. Süsteemi ainsaks kulukaks elemendiks on kerge ja vilgas teleskoobi katik, mis peab vilkuma umbes 150 korda sekundis. Ettevõte loodab selle tehnoloogia lähitulevikus suuremate teleskoopide jaoks kättesaadavaks teha.

Kuigi StealthTransit on alles prototüübi staadiumis, on selle eesmärk saada järgmise viie kuni seitsme aasta jooksul maailma parimate teleskoopide jaoks äriliselt elujõuline toode.

