Kas meie päikesesüsteemis on peidus üheksas planeet?

Ajakirjas The Astronomical Journal avaldatud uuringu kohaselt on ilmnenud intrigeerivad tõendid üheksanda planeedi olemasolu kohta meie päikesesüsteemis. Artiklis uuritakse objektide omapäraseid orbiite kauges Kuiperi vöös, Neptuunist kaugemal asuvas kettakujulises piirkonnas, mis on koduks kääbusplaneetidele ja arvukatele Trans-Neptuunian objektidele (TNO). Kui TNO-de, nagu Sedna, vaatluste põhjal on varasemaid väiteid üheksanda planeedi olemasolu kohta, on käesolev uus uuring teistsugune.

Uuring viitab sellele, et Sedna ülimalt ekstsentriline ja piklik orbiit koos teiste TNO-de kaldus orbiitidega on seletatav Maa-suuruse planeedi olemasoluga. Arvutisimulatsioonid näitavad, et see hüpoteetiline planeet peaks olema 1.5–3 korda suurem kui Maa mass ja asuma 250–500 korda kaugemal kui Maa ja Päikese vahel. Selle orbiit oleks ka Päikesesüsteemi tasapinna suhtes 30° kallutatud – nähtust nimetatakse "Kuiperi vööplaneedi stsenaariumiks".

Maa-suuruse planeedi avastamisel välisest päikesesüsteemist oleks planeediteadusele sügav mõju. See nõuaks planeedi määratluse ümberhindamist, mis võib potentsiaalselt luua uue planeetide klassi. Veelgi enam, päikesesüsteemi moodustumise ja planeedi arengu teooriad vajaksid läbivaatamist.

Teooriat saab testida, otsides TNO-de klastrit, mis on ligikaudu 150-kordsel kaugusel Maa ja päikese vahel. Selliste objektide tuvastamine oleks üheksanda planeedi olemasolu tõendiks. Isegi mõne uue TNO avastamine võib muuta meie arusaama päikesesüsteemi päritolust.

Kokkuvõtteks võib öelda, et üheksanda planeedi võimalus meie päikesesüsteemis pakub põnevat võimalust edasiseks uurimiseks ja meie teadmiste ümberhindamiseks taevase naabruskonna äärealade kohta.

