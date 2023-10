Ohutum alternatiiv küünaldele: küünlasoojendajad

By

Kui teile meeldib küünalde õhkkond ja lõhn, kuid olete mures nende põhjustatud õhusaaste pärast, kaaluge küünlasoojenduslampi investeerimist. Erinevalt tavapärastest küünaldest, mis põlevad ja eraldavad saasteaineid õhku, soojendavad küünlasoojendajad vaha, et vabastada selle lõhn vähema saasteainete ja nulli tuleohuga.

Põlevad küünlad, olgu lõhnastatud või lõhnata, võivad tekitada tahkeid osakesi ja süsinikmonooksiidi, samuti lenduvaid orgaanilisi ühendeid (LOÜ). Need lenduvad orgaanilised ühendid võivad põhjustada mitmesuguseid terviseprobleeme, nagu iiveldus, pearinglus, väsimus, peavalud ja hingamisteede ärritus. Mõnel juhul võivad küünaldest pärinevad peened osakesed isegi vereringesse sattuda ja südant mõjutada.

Kui 2014. aastal läbi viidud uuringus jõuti järeldusele, et lõhnaküünlad ei kujuta tavatingimustes teadaolevaid terviseriske, siis siiski soovitatakse nende kasutamist piirata. Küünlasoojendaja lamp pakub turvalisemat võimalust, sulatades vaha ja vabastades lõhna, ilma et oleks vaja lahtist leeki. Kuigi küünlasoojenduslambid eraldavad endiselt lenduvaid orgaanilisi aineid, toodavad need vähem osakesi ja vähem vingugaasi võrreldes küünalde põletamisega.

Võimalike kahjulike mõjude vähendamiseks on soovitatav avada aken, kasutades ventilatsiooni parandamiseks küünlasoojenduslampi. Küünlasoojenduslampi kasutades saate nautida oma lemmikküünalde lõhna, vähendades sellega kaasnevaid terviseriske.

Turul on saadaval erinevaid küünlasoojendajaid, millest igaühel on ainulaadsed omadused ja kujundus. Mõned populaarsed valikud hõlmavad järgmist:

Funistree must küünlasoojenduslamp: sellel keerukal lambil on õrn kuumus, mis sulatab vaha ja vabastab lõhna. Sellel on reguleeritav kael, et mahutada erineva suurusega küünlapurke. Habitu küünlasoojendaja lamp: Kanada ettevõtte valmistatud lamp on saadaval musta või valge lambivarjuga. Sellel on reguleeritav kael ja programmeeritav taimer automaatseks väljalülitamiseks. Liknapho Vintage küünlasoojendaja lamp: vanaaegse välimuse ja piimaklaasist varjundiga lamp mahutab kuni 13 tolli kõrgused küünlad. Sellel on ka taimeri funktsioon isikupäraseks kasutamiseks. Light It Upp leiab küünlasoojendaja lambi: see messingist lamp on mitmekülgne detail, mida saab kasutada nii aktsentvalgusti kui ka küünlasoojendajana. Sellel on kõrgem hind, kuid seda kiidetakse selle disaini eest. Candella küünlasoojendaja lambiga elamine: sellel matthalli minimalistliku disainiga lambil on reguleeritav kael ja programmeeritav taimer ning see tarnitakse Kanada väikeettevõttest.

Küünlasoojenduslampi investeerimine võimaldab teil nautida küünalde rahustavat õhkkonda ja lõhna, vähendades samal ajal nende põletamisega seotud võimalikke terviseriske. Tehke turvalisem valik ja täiustage oma küünlakogemust küünlasoojendaja lambiga.

Mõisted:

Tahked osakesed: õhus hõljuvad väikesed osakesed, mis võivad sissehingamisel olla kahjulikud

Süsinikoksiid: värvitu lõhnatu gaas, mis võib suurtes kontsentratsioonides sissehingamisel olla mürgine

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ): kemikaalid, mis aurustuvad toatemperatuuril kergesti õhku, põhjustades potentsiaalselt terviseprobleeme

Eelretsenseeritud uuring: uuring, mida valdkonna eksperdid hindavad ja vaatavad läbi enne avaldamist

Allikad:

Kanada vee- ja õhukvaliteedi büroo Health (bioloog Francis Lavoie)

