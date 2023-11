Uus lähenemisviis: Hiina teadlased töötavad välja robot-AI keemiku, et ekstraheerida Marsil hapnikku

By

NASA kulgur Perseverance tegi hiljuti ajalugu, eraldades edukalt hapnikku Marsi atmosfääri CO2-st, kuid Hiina teadlased kasutavad hapnikuvarustuse probleemi lahendamiseks teistsugust lähenemist. Ajakirjas Nature Synthesis avaldatud murrangulises artiklis arendavad Hiina teaduse ja tehnoloogia ülikooli teadlased automatiseeritud süsteemi, mis kasutab päikeseenergiat Marsi veest hapniku tootmiseks.

Kui elektrolüüs on Maal levinud meetod veest hapniku eraldamiseks, juhtides seda läbi elektrivoolu, siis Marss esitab erinevate tingimuste tõttu ainulaadseid väljakutseid. Hiina teadlased püüavad selle takistuse ületamiseks kasutada katalüsaatoreid. Siiski ei ole Marsil sobivate katalüsaatorite otsimine väike ülesanne, saadaval on üle kolme miljoni võimaliku valiku.

Selle probleemi lahendamiseks on uurimisrühm välja töötanud täielikult automatiseeritud robot-AI-süsteemi, mis suudab kogu protsessi läbi viia ilma inimese sekkumiseta. See süsteem kasutab Marsi meteoriitide proove lähteainena potentsiaalsete katalüsaatorite analüüsiks ja sünteesiks, optimeerimiseks ja testimiseks. Robootikat ja tehisintellekti võimendades on teadlased protsessi märkimisväärselt kiirendanud, mille lõpuleviimiseks oleks inimestel kulunud traditsiooniliste katse-eksituse meetodite abil hinnanguliselt 2,000 aastat.

Robotkeemia kasutamine maaväliste uuringute jaoks ei ole uus. Varasemad uuringud on näidanud autonoomsete robotite edu keeruliste keemiliste ruumide lahendamisel. 2020. aasta märkimisväärses uuringus kasutasid teadlased mobiilset robotit, et otsida täiustatud fotokatalüsaatoreid veest vesiniku tootmiseks.

Selles kontseptsiooni tõestamise uuringus tarnis automatiseeritud süsteem edukalt erakordse katalüsaatori, mis koosneb mitmest metallist. Katalüsaator näitas tõhusust hapniku eraldumise reaktsiooni katalüüsimisel ja suutis töötada Marsi tüüpilisel pinnatemperatuuril.

See läbimurre automatiseeritud materjalide avastamise ja sünteesi vallas omab tohutut potentsiaali Marsi uurimise tuleviku jaoks. Teadlased näevad ette, et kehtestatud protokoll ja süsteem võivad edendada mitte ainult hapniku eraldamist, vaid ka kemikaalide sünteesi maaväliste planeetide hõivamiseks ja uurimiseks.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

K: Kuidas NASA Perseverance rover Marsilt hapnikku välja tõmbas?

V: NASA kulgur Perseverance eraldas Marsi atmosfääri CO2-st hapnikku keeruka protsessi abil.

K: Kuidas lähenevad Hiina teadlased Marsil hapniku eraldamise väljakutsele?

V: Hiina teadlased töötavad välja automatiseeritud süsteemi, mis kasutab päikeseenergiat Marsi veest hapniku tootmiseks, kasutades katalüsaatoreid, et ületada Marsi tingimustega seotud väljakutsed.

K: Miks on Marsil sobiva katalüsaatori leidmine märkimisväärne väljakutse?

V: Marsil on üle kolme miljoni potentsiaalse katalüsaatori valiku, mistõttu on Marsi ja Maa vahelise sideviivituse tõttu inimestel nende käsitsi otsimine ebapraktiline.