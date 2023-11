Marsi uurimise tulevik: veest hapniku eraldamine

Hiina teadlased on teinud murrangulise avastuse, mis võib tulevasi kosmoseuuringuid muuta. Hiina Hefei teaduse ja tehnoloogia ülikooli teadlaste meeskond on välja töötanud tehisintellektil töötava robotkeemiku, mis on võimeline eraldama Marsi veest hapnikku. See märkimisväärne saavutus võib potentsiaalselt pakkuda jätkusuutlikku hingava õhu allikat tulevaste meeskonnamissioonide jaoks punasele planeedile.

Kuigi Marsi atmosfääris puudub märkimisväärne kogus hapnikku, on leitud, et sellel on rikkalikult veevarusid, peamiselt jää kujul. Hiina teadlased püüdsid leida viisi, kuidas seda vett kasutada ja hapnikumolekulideks muuta, ilma et oleks vaja täiendavaid materjale Maalt. Masinõppemudelit kasutades tuvastas robotkeemik sobiva katalüsaatori, mis võiks vallandada Marsil hapnikku tootva keemilise reaktsiooni.

Katalüsaatori määramiseks analüüsis robotkeemik Marsi meteoriite ja teisi taevakehasid, mille koostis oli sarnane Marsi pinna omaga. Laserskaneerimisega tuvastas see mitmeid elemente, sealhulgas rauda, ​​niklit, kaltsiumi, magneesiumi, alumiiniumi ja mangaani. Nende leidude põhjal jõudis algoritm järeldusele, et Marsil võib vee lagundamiseks ja hapniku vabastamiseks toota üle 3.7 miljoni molekuli. Huvitav on see, et valitud katalüsaator on võimeline töötama nii madalatel temperatuuridel kui -37 kraadi Celsiuse järgi, peegeldades Marsi külmasid tingimusi.

Selle läbimurde üks olulisemaid eeliseid on selle sõltuvus Marsi ressurssidest. Katalüsaator koosneb täielikult meteoriitides leiduvatest elementidest, mis välistab astronautidel vajaduse transportida oma hapnikku või materjale selle tootmiseks. Lisaks on tehisintellektiga töötava robotkeemiku tõhusus hämmastav. See andis teaduslikke tulemusi vaid kuue nädalaga, mis oleks inimuurijal kulunud hinnanguliselt 2,000 aastat.

See uusim areng täiendab NASA jätkuvaid jõupingutusi Marsi uurimiseks. USA agentuuri MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment) on näidanud edukat hapniku tootmist Marsi süsihappegaasirikkast õhust. Nende tehnoloogiate integreerimine võib suurendada tulevaste missioonide jätkusuutlikkust, pakkudes astronautidele pidevat hapnikuvarustust.

Kui inimkond seab sihikule Marsi ja unistab seal püsiva inimese kohaloleku loomisest, pakuvad sellised uuendused nagu robotkeemik lootust kosmoseuuringute iseseisvaks tulevikuks. Rahvusvaheliste teadlaste ja kosmoseagentuuride koostöös muutuvad võimalused tundmatusse rännakuks iga murrangulise avastusega paljulubavamaks.

FAQ

Mis on Marsi veest hapniku eraldamise eesmärk?

Hapniku eraldamine Marsi veest on inimelu säilitamiseks tulevaste punase planeedi missioonide ajal ülioluline. Hapnik toimib astronautidele hingava õhuvarustusena ja seda saab kasutada ka raketikütusena.

Kuidas robotkeemik eraldab Marsi veest hapnikku?

Robotkeemik kasutab AI-toega masinõppe mudelit, et tuvastada katalüsaator, mis on võimeline käivitama hapnikku tootva keemilise reaktsiooni. Vee vesiniku- ja hapnikumolekulideks lagundamisel saab luua hingavat õhku.

Miks on see avastus Marsi uurimise jaoks oluline?

See avastus on märkimisväärne, kuna kaotab astronautidel vajaduse transportida oma hapnikku või materjale selle tootmiseks. Kasutades Marsil kergesti kättesaadavaid ressursse, võivad tulevased missioonid muutuda iseseisvamaks ja vähendada sõltuvust Maast.

Kuidas see areng NASA jõupingutusi täiendab?

NASA katse MOXIE on juba näidanud võimet toota hapnikku Marsi süsihappegaasirikkast õhust. Selle tehnoloogia integreerimine robotkeemiku võimega veest hapnikku eraldada võib suurendada tulevaste Marsi-missioonide jätkusuutlikkust.