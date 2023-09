Teadlased avastavad juurekarvade kasvu soodustava geeni

Washingtoni osariigi ülikooli teadlased on tuvastanud geeni nimega "BUZZ", mis mängib taimede juurekarvade kasvus üliolulist rolli. Juurekarvad, mis arenevad teistest taimerakutüüpidest erinevalt, on olulised toitainete omastamiseks ja vee omastamiseks. Uuring viitab ka sellele, et geen võib olla seotud sellega, kuidas taimed leiavad ja kasutavad nitraate, mis on taimede kasvu jaoks oluline lämmastikuallikas.

Juurekarvade areng toimub kahes etapis: raku saatuse määramine ja kasv. Epidermaalrakud võivad muutuda tüüpilisteks epidermaalseteks rakkudeks või diferentseeruda juurekarvarakkudeks. Arengu käigus moodustub tüüpiliselt parenhümatoossele epidermaalsele rakule kühm, mis ulatub hiljem läbi tipu kasvu. Kui tipu kasv saavutab ühtlase kiiruse, lõpetab ülejäänud epidermise raku kasvu.

Teadlased leidsid, et BUZZ geen reguleerib nii juurte kasvu kiirust kui ka külgmiste juurte initsiatsiooni, reageerides nitraatide kontsentratsioonile ümbritsevas pinnases. Nad avastasid, et geen ekspresseerub madalal tasemel ja seda pole kunagi varem dokumenteeritud, mistõttu on selle leidmine keeruline. Siiski on põllumajanduses lämmastiku kasutamise tõhususe ja üldise lämmastikutsükli parandamiseks ülioluline mõista, kuidas taimed kontrollivad nitraatide omastamist ja signaalimist.

BUZZ geen ilmub vastusena nitraadile, karbamiidile ja ammoniaagile, võimaldades juurtel leida pinnases lämmastikku. Isegi kui nitraadivarud on külluslikud, põhjustab geeni kadumine toitu otsiva juure fenotüübi. See tundlik ja rangelt reguleeritud reaktsioon näitab BUZZ geeni olulisust taime võimes leida ja tõhusalt kasutada nitraate.

Geeni tuvastamine mudelrohuliikides nagu Brachypodium distachyon võib avaldada märkimisväärset mõju põllumajandustoodetele, nagu nisu, riis, mais ja oder. Need põllukultuurid on ülemaailmse toidutootmise jaoks hädavajalikud ning nende nitraadi omandamise ja kasutamise võime parandamine võib avaldada märkimisväärset mõju.

BUZZ geeni ja selle rolli juurekarvade kasvus ja toitainete omastamises avastamisega uurivad teadlased nüüd, kuidas taimed kasutavad seda geeni nitraatide ja juurestiku arengu moduleerimiseks. Leiud annavad väärtuslikku teavet taimede kasvu aluseks olevate mehhanismide kohta ja omavad potentsiaali põllumajandustavade ja jätkusuutlikkuse parandamiseks.

Ajakirja viide:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah jt. BUZZ: oluline geen initsiatsioonijärgse juurekarva kasvu jaoks ja Brachypodium distachyoni juurte arhitektuuri vahendaja. Uus fütoloog. DOI: 10.1111/nph.19079

Allikad:

- Washingtoni osariigi ülikooli teadlased avastavad taime geeni juurekarvade kasvu ja toitainete omastamise jaoks (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT jt. BUZZ: oluline geen initsiatsioonijärgse juurekarva kasvu jaoks ja Brachypodium distachyoni juurte arhitektuuri vahendaja. Uus fütoloog.