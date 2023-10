Elavhõbeda kokkutõmbumine: värske ülevaade planeedi geoloogilisest tegevusest

Planeediteadlased on juba ammu teadnud, et Päikesele lähim planeet Merkuur on miljardite aastate jooksul kahanenud. Ajakirjas Nature Geoscience avaldatud uus uurimus annab värske ülevaate planeedi jätkuvast kahanemisest ja geoloogilisest aktiivsusest.

Merkuuri sisemus on järk-järgult jahtunud, põhjustades selle mahu vähenemist. Selle tulemusena tekivad planeedi pinnal "tõukevead", kus üks maastikupiirkond surutakse üle külgneva maastiku, sarnaselt vananevale õunale tekkivate kortsudega. Selle kahanemise kohta annavad tunnistust märgid ehk kilomeetrite kõrgused nõlvad Merkuuri pinnal.

Merkuuri pinna vanuse saab määrata kokkupõrkekraatrite tiheduse loendamisega. Üsna iidsed karbid näitavad, et need on olnud paigas umbes 3 miljardit aastat. Siiski jäi õhku küsimus, kas need räbalad on endiselt aktiivsed või lakkasid juba ammu liikumisest.

Uuring näitas, et paljud sarved on viimasel ajal geoloogiliselt liikunud, kuigi need said alguse miljardeid aastaid tagasi. See avastus tehti, kui Ph.D. õpilane märkas mõningate armide venitatud ülemisel pinnal väikseid murde, mida tuntakse kui "grabens". Need grabeenid viitavad sellele, et maakoor on külgnevale maastikule surudes paindunud, põhjustades pinna pragunemist.

Grabeenid on suhteliselt väikesed, vähem kui 1 km laiused ja alla 100 meetri sügavused, mis näitab, et nad on nooremad kui iidsed ehitised, millel nad istuvad. Mõjuaiandusest põhjustatud hägustumise kiiruse põhjal arvatakse, et suurem osa grabeenidest on alla 300 miljoni aasta vanad, mis viitab hiljutisele liikumisele.

Uuring tuvastas 48 suurt lobate-kirme, millel oli kinnitatud tõmblused, ja täiendavalt 244 tõenäolise grabeeniga. Neid leide kinnitab veelgi BepiColombo missiooni pildisüsteem, mis on Euroopa ja Jaapani ühismissioon, mille eesmärk on 2026. aastal tiirleda Merkuuri ümber.

Kuu, mis on samuti kogenud jahtumist ja kokkutõmbumist, annab täiendavaid tõendeid hiljutise geoloogilise tegevuse kohta. Apollo missioonide käigus Kuu pinnale jäetud seismomeetrite poolt registreeritud kuuvärinate analüüs näitab, et kuuvärinad on koondunud lobate armide lähedusse. Üksikasjalikud kujutised Kuu pinnalt orbiidilt paljastavad jäljed, mille on teinud kivirahnud, mis põrkavad alla kaljupindadel, mis viitavad hiljutistele maavärinatele.

Kuigi BepiColombo missioon ei anna seismilisi andmeid, võivad selle üksikasjalikud pildid paljastada rändrahnud, mis on täiendavad tõendid Merkuuri hiljutiste maavärinate kohta. See uurimus pakub väärtuslikku teavet Merkuuri käimasoleva geoloogilise aktiivsuse ja kahanemise kohta, pakkudes teadlastele paremat arusaamist planeedi arengust miljardite aastate jooksul.

Allikad:

- Nature Geoscience (ajakiri)

– Vestlus (artikkel)