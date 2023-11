Sool: maitsestada või mitte maitsestada? Värske pilk steiki küpsetamisele

Vastupidiselt levinud arvamusele soovitab toidukirjanikuks saanud füüsik George Vekinis, et kunagi ei tohiks praadile enne praadimist soola panna. Ta väidab, et soola osmootne võime võib lihast liiga palju niiskust välja tõmmata, mille tulemuseks on sitke ja mittesöödav tekstuur. Vekinis soovitab ka mitte otse külmkapist steiki küpsetada, soovitades liha enne praadimist soojendada mikrolaineahjus.

Vekinise sõnul on steiki küpsetamiseks optimaalne viis mikrolaineahjus olenevalt paksusest üks kuni kaks minutit ja seejärel kiirelt kõrgel kuumusel praadida. Eesmärk on saavutada pinnal kerge reaktsioon, tagades samal ajal sisetemperatuuri vähemalt 55-60 kraadi Celsiuse järgi. See meetod võimaldab steigil säilitada oma mahlasust ja maitset.

Vekinis rõhutab, et keskmine-rare on steigi jaoks ideaalne küpsusaste. Selle tulemuseks on kergelt punane keskosa, millel on kõrbenud ja kuumtöödeldud väliskülg. Kuigi ta tunnistab, et pannile väikese koguse õli lisamine isegi mittenakkuvate pannide puhul on isiklik eelistus, ei poolda ta soola kasutamist maitseainena.

Need ebatavalised vaated seavad kahtluse alla paljude kuulsuste kokkade soovitused, nagu Gordon Ramsay ja Jamie Oliver, kes propageerivad praade heldelt soolaga maitsestamist enne küpsetamist. Vekinise vaatenurk pakub värsket ülevaadet praadide valmistamise teadusest ja tema arusaamu on üksikasjalikult kirjeldatud tema hiljutises raamatus Physics in the Kitchen, mis käsitleb erinevate toidunähtuste taga olevaid teaduslikke põhimõtteid.

Korduma kippuvad küsimused (KKK)

Kas enne praadimist peaks pihvi soolaga maitsestama?

Toidukirjanikuks saanud füüsiku George Vekinise sõnul on kõige parem steiki enne praadimist soolaga mitte maitsestada. Ta väidab, et sool võib lihast liigse niiskuse eraldada, mille tulemuseks on sitke ja mittesöödav tekstuur.

Miks ma peaksin enne praadimist mikrolaineahjus praadima?

Vekinis soovitab liha enne praadimist kuumutada mikrolaineahjus üks kuni kaks minutit. See mikrolaineeelne samm tagab, et praad küpseb ühtlasemalt ning aitab säilitada mahlasust ja maitset.

Milline on steigi ideaalne küpsusaste?

Keskmine-rare on Vekinise sõnul steigi jaoks ideaalne küpsusaste. See tähendab, et steiki keskosa peaks olema kergelt punane, samal ajal kui väliskülg on kõrbenud ja küpsenud.

Miks soovitavad kuulsuskokad steiki soolaga maitsestada?

Kuulsused kokad, nagu Gordon Ramsay ja Jamie Oliver, soovitavad sageli enne küpsetamist steiki maitse parandamiseks soolaga maitsestada. Vekinise vaatenurk seab selle normi aga kahtluse alla, vihjates, et sool võib liha tekstuuri kahjustada.

Millises raamatus uuritakse kokandusteadust?

Vekinise arusaamu steigi valmistamisest ja erinevatest toidunähtustest on üksikasjalikult kirjeldatud tema raamatus Physics in the Kitchen. Raamat pakub toiduvalmistamise põhimõtete ja tehnikate teaduslikku selgitust.