NASA James Webbi kosmoseteleskoop jäädvustab Jupiteri Jet Streami pilte

2022. aasta juulis kasutas NASA James Webbi kosmoseteleskoop (JWST) oma NIRCamit (lähi-infrapunakaamera), et jäädvustada vapustavaid infrapunapilte Päikesesüsteemi suurimast planeedist Jupiterist. Nendel piltidel tegid teadlased hämmastava avastuse – põhjapoolsetel laiuskraadidel Jupiteri ekvaatori kohal ja selle pilvetippude kohal asuv juga. See reaktiivvoog ulatub üle 4,800 kilomeetri (3,000 miili) ja saavutab kiiruse 515 kilomeetrit tunnis (320 miili tunnis), muutes selle enam kui kaks korda kiiremaks kui 5. kategooria orkaan Maal.

See ootamatu leid üllatas uuringus osalenud teadlasi. Juhtautor ja Hispaania Baskimaa ülikooli õppejõud dr Ricardo Hueso väljendas oma hämmastust, öeldes, et Jupiteri atmosfääris varem hägused udud tunduvad nüüd selgete tunnustena, mida on võimalik jälgida koos planeedi kiire pöörlemisega.

Jugavoolu suur kiirus on tingitud Coriolise efektist, mis paneb planeetide kehad ekvaatoritel kiiremini pöörlema. Kui Maa pöörleb ekvaatoril ligikaudu 1,600 kilomeetrit tunnis (1,000 miili tunnis), siis Jupiteri ekvaatoril on kiirus ligikaudu 43,000 28,273 kilomeetrit tunnis (9 50 miili tunnis). Need äärmuslikud kiirused aitavad kaasa Jupiteri XNUMX tunni ja XNUMX minuti pikkusele pöörlemisperioodile ekvaatoril ning põhjustavad võimsaid tuuletorme tema tohututes pilvedes.

Uurimisrühm tugines Jupiteri kõrgete kõrguste jälgimiseks JWST andmetele, samas kui NASA Hubble'i kosmoseteleskoop andis vaatlusi madalamate kõrguste kohta. Analüüsides tuulekiirusi erinevatel kõrgustel, mida tuntakse tuulenihkena, leidsid teadlased, et Jupiteri atmosfääris kõrguse vähenedes vähenes jugavoolu kiirus. Paar miili allpool jugavoolu mõõdeti tuule kiiruseks 362 kilomeetrit tunnis (225 miili tunnis) ja 402 kilomeetrit tunnis (250 miili tunnis).

Jupiteri ekvatoriaalne stratosfäär näitab keerulist, kuid korratavat tuulte ja temperatuuride mustrit. Uuringu kaasautor ja Leicesteri ülikooli planeediteaduse professor dr Leigh Fletcher oletab, et äsjaavastatud jugavool võib olla seotud selle võnkuva mustriga. Tulevased vaatlused aitavad seda teooriat testida ja heidavad valgust reaktiivvoo varieeruvusele lähiaastatel.

See pole esimene kord, kui Jupiteril reaktiivvooge täheldatakse. 2010. aastate alguses tuvastas NASA kosmoseaparaat Cassini sarnase aktiivsuse just gaasihiiglase ekvaatori kohal, hinnangulise kiirusega 523 kilomeetrit tunnis (325 miili tunnis).

Lisaks reaktiivvoolule näitasid JWST jäädvustatud kujutised ka Jupiteri nõrgad rõngad, selle põhja- ja lõunaosa aurorad ning kaks väiksemat kuud, Amalthea ja Adrastea. Jupiteri rõngad avastas esmakordselt NASA kosmoselaev Voyager 1 1979. aastal ja on teoreetiliselt tekkinud, et need tekkisid meteoroidide kokkupõrkest ühele Jupiteri kuule. Sarnaselt Maaga tekitab Jupiteri massiivne magnetväli oma aurorad, mis on 20,000 1892 korda tugevamad kui Maa magnetväli. Kuud Amalthea ja Adrastea avastati vastavalt 1979. ja XNUMX. aastal ning tiirlevad Io orbiidil, mis on üks Jupiteri Galilea kuudest.

James Webbi kosmoseteleskoop jätkab järgmistel aastatel uue teabe avastamist Jupiteri põnevate omaduste kohta. Teadlased ootavad innukalt tulevasi avastusi, mis aitavad kaasa meie teadmistele selle gaasihiiglase kohta.

