Põhjalik pilk universumi objektidele

Austraalia riikliku ülikooli (ANU) teadlased on välja töötanud kõige ulatuslikuma ülevaate universumi ajaloost. Juhtautor audotsent Charley Lineweaver selgitab, et nende eesmärk oli mõista kõigi universumi objektide päritolu. Nad jõudsid järeldusele, et kui universum laienes ja jahtus pärast suurt pauku, kondenseerusid sellised objektid nagu prootonid, aatomid, planeedid, tähed ja galaktikad kuumalt taustalt.

Selle protsessi illustreerimiseks lõid teadlased kaks süžeed. Esimene graafik näitab universumi temperatuuri ja tihedust selle paisumise ja jahtumise ajal. Teine graafik näitab kõigi universumi objektide massi ja suurust. See põhjalik diagramm annab universumi objektide visualiseerimise.

Uuring tõstatab olulisi küsimusi kruntide piiride ja nendest kaugemale jääva kohta. Mõned süžee piirkonnad on "keelatud", kuna objektid ei saa olla mustadest aukudest tihedamad ega olla nii väikesed, et kvantmehaanika hägustab nende olemust ainsusobjektidena. Teadlased oletavad, et universum võis alguse saada hetkest – kindla suuruse ja massiga objektist –, mitte singulaarsusest, mis on lõpmatu tiheduse ja temperatuuri hüpoteetiline punkt.

Süžee suuremas otsas viitab see sellele, et kui vaadeldavast universumist väljaspool on täielik vaakum, sarnaneks meie universum suure ja madala tihedusega musta auku. Teadlastel on aga põhjust arvata, et see nii ei ole.

See murranguline uuring annab uue arusaama universumi objektidest ja pakub uusi teadmisi universumi enda päritolu kohta. Uuring avaldati ajakirjas American Journal of Physics.

Allikad:

– Charles H. Lineweaver jt, Kõik objektid ja mõned küsimused, American Journal of Physics (2023). DOI: 10.1119/5.0150209

- Austraalia riiklik ülikool