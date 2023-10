ISRO väljendab muret Moonil viibiva Vikram Landeri ja Pragyan Roveri ohu pärast

ISRO (India Kosmoseuuringute Organisatsioon) on väljendanud muret võimaliku ohu pärast, millega Vikram maandur ja Pragyan Kuul seisavad. ISRO anonüümsust palunud vanemohvitseri sõnul tabavad Kuu pinda pidevalt mikrometeoroidid, mis kujutavad kosmoselaevale ohtu.

Chandrayaan 3, missioon, mille käigus kasutati Vikrami maandurit ja Pragyani kulgurit, on edukalt lõpetanud oma 14-päevase missiooni Kuul. Kuna aga kosmoselaev on praegu puhkerežiimis, on see nende mikrometeoroidide tabamuse suhtes haavatav.

Kuigi puuduvad täpsed üksikasjad võimalike kahjustuste või rikete kohta, mis võivad ilmneda, näitab aeg kulguri ja maanduri tegeliku riski ulatuse. Ei ole kindel, kas need mikrometeoroidide mõjude tõttu purunevad või kogevad muid probleeme.

Vikrami maandur ja Pragyani kulgur on mänginud India ambitsioonikates Kuu-uurimispüüdlustes otsustavat rolli. Vikrami maandur oli mõeldud Pragyani kulguri toimetamiseks Kuu pinnale ning erinevate katsete ja vaatluste läbiviimiseks.

Mikrometeoroididest tuleneva ohuga tegelemiseks on oluline, et ISRO jälgiks hoolikalt olukorda ja töötaks välja strateegiad võimalike kahjude leevendamiseks. Need strateegiad võivad hõlmata kosmoselaeva unerežiimi sätete kohandamist ja kaitsemeetmete rakendamist, et kaitsta Vikrami maandurit ja Pragyani kulgurit mikrometeoroidide mõjude eest.

See ISRO tõstatatud mure rõhutab, kui oluline on arvestada kõigi võimalike riskide ja väljakutsetega, mis Kuu uurimise missioonidel tekivad. Neid riske tuvastades ja nendega tegeledes saavad kosmoseagentuurid tagada oma kosmoselaevade edu ja pika eluea Kuul.

