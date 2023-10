Uus uuring näitab, et Gröönimaa jääkate on vastupidavam, kui varem arvati

Hiljutine ajakirjas Nature avaldatud uuring näitas, et Gröönimaa jääkilp võib olla pöördumatu kahanemise vastu vastupidavam, kui seni arvati. Uuringud näitavad, et isegi kui globaalne temperatuur tõuseb üle 2 kraadi Celsiuse künnise, mis tundub üha tõenäolisem inimtegevusest tingitud kliimamuutuste tõttu, võib jääkilp siiski vältida täielikku kokkuvarisemist, kui temperatuur pärast seda suhteliselt kiiresti langeb.

Juhtautor Nils Bochow, Norra Arktika ülikooli teadlane, rõhutab, et kuigi jääkilp on näidanud ootamatut vastupidavust, on selle soojenemise vastupidamisel piirid. Kui temperatuur ületab pärast 2. aastat märkimisväärselt 2100-kraadist künnist või jääb sellest pikemaks ajaks veidi kõrgemaks, muutub pöördumatu jääkaotuse võimalus mõne tuhande aasta jooksul peaaegu võimatuks. Siiski on kahjustuste leevendamiseks ka piiratud aken, eeldusel, et temperatuure teatud aja jooksul alandatakse.

Gröönimaa jääkilp on alates 20. aastast juba kaasa aidanud ligikaudu 2002% maailma meretaseme tõusust, mis eeldatavasti aja jooksul tõuseb. Viimastel aastatel on täheldatud, et see reageerib soojenemisele kiiremini, kui kliimamudelid ennustavad. Jääkilp jätkab sulamist ja lisab ookeanidesse vett, mis mitte ainult ei tõsta meretaset, vaid mõjutab ka olulisi ookeanihoovusi.

Erinevalt atmosfäärist, mis jahtuks süsinikuemissiooni lakkamisel suhteliselt kiiresti, on Gröönimaa jääkilbi sulamisel pikaajalised tagajärjed. Iga aasta soojenemise lukud tulevikus sulavad. Suureks murekohaks on positiivse tagasiside mehhanismid, kus jääkilbi muutused kiirendavad selle lagunemist. Kui jääpind sulab, muutub see lühemaks ja puutub rohkem kokku soojema õhuga, võimendades sulamisprotsessi.

Uuringus kasutati erinevaid mudeleid ja stsenaariume, et teha kindlaks, kuidas jääkilp reageerib erinevatele temperatuuritõusudele kuni aastani 2100. Tulemused näitasid, et kui mõne sajandi jooksul või isegi kiiremini alandatakse temperatuure ligikaudu 1.5 kraadi Celsiuse järgi võrreldes industriaalajastu eelse tasemega, tekib jääkilp. võib vältida kriitilise positiivse tagasiside künnise saavutamist.

Kui töötatakse välja tõhusad süsiniku eemaldamise tehnoloogiad, võib tekkida "ületamise" stsenaarium, mille puhul temperatuur ületab globaalseid eesmärke ja seejärel langeb. Siiski on laialdase rakendamise teostatavus endiselt ebakindel.

See uuring tõstatab olulisi küsimusi Gröönimaa jääkihi tuleviku kohta ja rõhutab kliimamuutustega tegelemise vajadust. Täpne lävitemperatuur ja sisemised protsessid, mis mõjutavad jääkilbi tundlikkust, nõuavad täiendavat uurimist. Lõppkokkuvõttes määravad inimeste tegevused kliima tuleviku ja sellest tulenevalt ka jääkilbi saatuse.

Allikad:

– Loodus, „Gröönimaa jääkihi vastupidavus meie soojenemises maailmas” (URL puudub)

– NPR, "A Finite Window Exists To Save Gröönimaa jääleht" (https://www.npr.org/2023)